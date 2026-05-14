عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك

تشهد شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال الفترة الحالية منافسة قوية على جذب العملاء الباحثين عن أعلى عائد مضمون واستثمار آمن لأموالهم، وتتنوع الشهادات المطروحة بين العائد الشهري الثابت والعائد المتدرج والشهادات ذات العائد التراكمي أو المدفوع مقدمًا، لتناسب احتياجات مختلف العملاء، وبسبب البحث المستمر للمواطنين عن أفضل شهادة ادخار وأعلى عائد، سنستعرض معكم أفضل 5 شهادات ادخار في البنوك حاليًا من حيث العائد والمزايا وفترات الاستثمار.

أولاً: الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الإفريقي الدولي

وهي واحدة من أبرز الشهادات من حيث إجمالي العائد، حيث تصل الفائدة إلى 100% من قيمة الشهادة بنهاية مدة الأربع سنوات، بما يعني أن العميل يضاعف أمواله تقريباً، إذ يحصل في نهاية المدة على أصل المبلغ إضافة إلى نفس قيمته كعائد، فعند استثمار 100 ألف جنيه يحصل على 200 ألف جنيه بنهاية المدة.

ثانيًا: الشهادة البلاتينية المتدرجة من البنك الأهلي المصري

وتُعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات ذات العائد الأعلى في السنة الأولى، حيث تقدم عائدًا متناقصًا على مدار مدة الشهادة وهي 3 سنوات

العائد: متدرج سنوي ثابت

العائد السنوي:

السنة الأولى: 22%

السنة الثانية: 17.5%

السنة الثالثة: 13%

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء

لا يجوز الاسترداد قبل 6 أشهر

ثالثًا: شهادة “برايم” من بنك مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي

وهي نموذج يجمع بين العائد المرتفع والاستقرار، حيث يصل سعر العائد إلى 18% سنويًا بشكل ثابت يتم صرفه شهريًا طوال مدة الشهادة التي تمتد إلى 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه، وهو ما يجعلها في متناول شريحة كبيرة من العملاء، كما تتميز بثبات العائد طوال مدة الاستثمار، إلى جانب خضوعها لمعايير الصيرفة الإسلامية ورقابة البنك المركزي المصري.

رابعًا: الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت من البنك الأهلي المصري وشهادة القمة من بنك مصر

وتُعد من أكثر الشهادات التي توفر استقرارًا في الدخل الشهري، حيث تمنح عائدًا ثابتًا طوال مدة الشهادة دون تغيير.

سعر العائد: 17.25% سنويًا

نوع العائد: ثابت

دورية الصرف: شهرية

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

خامسًا: شهادات العائد المدفوع مقدمًا من بنك الإمارات دبي الوطني

وتبرز شهادات العائد المدفوع مقدمًا كخيار مثالي لمن يرغب في الحصول على أرباحه فورًا سواء لتلبية احتياجات عاجلة أو لإعادة استثمارها.

وفي هذا الإطار، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني شهادة الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا، بعائد يصل إلى 37.5% من قيمة الشهادة يُصرف دفعة واحدة عن مدة 3 سنوات، بما يعادل عائدًا تراكميًا سنويًا يبلغ نحو 16.96%.

ويبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة من 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه دون حد أقصى، وهي متاحة للأفراد فقط، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة بالكامل إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.