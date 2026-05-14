قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الدوري الإيطالي تعلن الموعد النهائي لمواجهة روما ولاتسيو
ننتج 91% من احتياجاتنا.. صناعة الدواء: مصر من دول العالم المتقدم في صناعة الأدوية المثيلة
تفاصيل مفاوضات الأهلي لإنهاء عقد توروب
بناء الإنسان أولا.. مدبولي يطلق "المليون رخصة دولية" لتأهيل جيل ينافس في سوق العمل العالمي
أسعار السلع في نهاية الأسبوع.. تراجع ملحوظ في أسعار البيض والمكرونة وارتفاع في الزيوت
نواب البرلمان: تطوير التعليم بوابة الدولة لبناء جيل قادر على المنافسة العالمية
عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك
مسئول أمريكي سابق: واشنطن في "مأزق استراتيجي" مع إيران والفجوة مع إسرائيل تتسع
بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا
هل يجوز الإحرام للحج في شهر رمضان؟ علي جمعة يحيب
عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة
نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك

أفضل شهادات ادخار في البنوك
أفضل شهادات ادخار في البنوك
رانيا أيمن

تشهد شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال الفترة الحالية منافسة قوية على جذب العملاء الباحثين عن أعلى عائد مضمون واستثمار آمن لأموالهم،  وتتنوع الشهادات المطروحة بين العائد الشهري الثابت والعائد المتدرج والشهادات ذات العائد التراكمي أو المدفوع مقدمًا، لتناسب احتياجات مختلف العملاء، وبسبب البحث المستمر للمواطنين عن أفضل شهادة ادخار وأعلى عائد، سنستعرض معكم أفضل 5 شهادات ادخار في البنوك حاليًا من حيث العائد والمزايا وفترات الاستثمار.

عائد 100%
 

أسعار شهادات الإدخار

أولاً: الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الإفريقي الدولي

وهي واحدة من أبرز الشهادات من حيث إجمالي العائد، حيث تصل الفائدة إلى 100% من قيمة الشهادة بنهاية مدة الأربع سنوات، بما يعني أن العميل يضاعف أمواله تقريباً، إذ يحصل في نهاية المدة على أصل المبلغ إضافة إلى نفس قيمته كعائد، فعند استثمار 100 ألف جنيه يحصل على 200 ألف جنيه بنهاية المدة.

ثانيًا: الشهادة البلاتينية المتدرجة من البنك الأهلي المصري

وتُعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات ذات العائد الأعلى في السنة الأولى، حيث تقدم عائدًا متناقصًا على مدار مدة الشهادة وهي 3 سنوات
العائد: متدرج سنوي ثابت

العائد السنوي:
السنة الأولى: 22%
السنة الثانية: 17.5%
السنة الثالثة: 13%

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء
لا يجوز الاسترداد قبل 6 أشهر

ثالثًا: شهادة “برايم” من بنك مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي

وهي نموذج يجمع بين العائد المرتفع والاستقرار، حيث يصل سعر العائد إلى 18% سنويًا بشكل ثابت يتم صرفه شهريًا طوال مدة الشهادة التي تمتد إلى 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه، وهو ما يجعلها في متناول شريحة كبيرة من العملاء، كما تتميز بثبات العائد طوال مدة الاستثمار، إلى جانب خضوعها لمعايير الصيرفة الإسلامية ورقابة البنك المركزي المصري.

شهادات الإدخار

رابعًا: الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت من البنك الأهلي المصري وشهادة القمة من بنك مصر

وتُعد من أكثر الشهادات التي توفر استقرارًا في الدخل الشهري، حيث تمنح عائدًا ثابتًا طوال مدة الشهادة دون تغيير.

سعر العائد: 17.25% سنويًا
نوع العائد: ثابت
دورية الصرف: شهرية
مدة الشهادة: 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادات الإدخار بالبنوك

خامسًا: شهادات العائد المدفوع مقدمًا من بنك الإمارات دبي الوطني

وتبرز شهادات العائد المدفوع مقدمًا كخيار مثالي لمن يرغب في الحصول على أرباحه فورًا سواء لتلبية احتياجات عاجلة أو لإعادة استثمارها.

وفي هذا الإطار، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني شهادة الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا، بعائد يصل إلى 37.5% من قيمة الشهادة يُصرف دفعة واحدة عن مدة 3 سنوات، بما يعادل عائدًا تراكميًا سنويًا يبلغ نحو 16.96%.

ويبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة من 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه دون حد أقصى، وهي متاحة للأفراد فقط، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة بالكامل إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات الإدخار شهادة مدفوعة مقدماً شهادات البنك الأهلي شهادة البنك العربي الإفريقي الدولي شهادة القمة من بنك مصر أعلى عائد أفضل شهادة إدخار ٢٠٢٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

ماهر فرغلي، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة

ماهر فرغلي: الإدارة الأمريكية تدرس توسيع قوائم الإرهاب المرتبطة بالإخوان في الشرق الأوسط

مصطفى مدبولي

تسهيلات في الإجراءات.. الحكومة: حملات توعية بأهمية استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

نتنياهو

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يريد توريط أمريكا مع إيران واستباق نتائج قمة الصين

بالصور

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا

نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي

لتسريع التعافي.. المشي بعد العمليات الجراحة يقلل المضاعفات

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد