الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعائد يصل إلى 20.5%.. أفضل شهادات بنك مصر في 2026

أعلى عائد في شهادات الادخار ببنك مصر 2026
أعلى عائد في شهادات الادخار ببنك مصر 2026
رانيا أيمن

يواصل بنك مصر طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد مرتفعة تناسب مختلف احتياجات العملاء، سواء الباحثين عن دخل يومي ثابت، أو عائد شهري منتظم، أو شهادات طويلة الأجل تضمن استقرارًا ماليًا لعدة سنوات.

وتتنوع شهادات بنك مصر بين العائد الثابت والمتغير والمتناقص، مع اختلاف دوريات صرف العائد بين اليومية والشهرية والسنوية، بما يمنح العملاء مرونة واسعة في اختيار الوعاء الادخاري الأنسب لهم.

شهادات الإدخار بالبنوك

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة.. الأعلى عائدًا
وتعد من أعلى الشهادات من حيث العائد داخل بنك مصر، حيث تمنح عائدًا متناقصًا على مدار 3 سنوات:

  • السنة الأولى: 20.5%
  • السنة الثانية: 16.25%
  • السنة الثالثة: 12.25%
  • نوع العائد: متناقص سنويًا
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
شهادات الإدخار

شهادة يوماتي.. دخل يومي بعائد متغير
توفر هذه الشهادة مرونة كبيرة للعملاء الراغبين في الحصول على عائد يومي:

  • سعر الفائدة: نحو 19% سنويًا
  • نوع العائد: متغير يوميًا
  • دورية الصرف: يومية
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري
ترتبط هذه الشهادة بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي:

  • سعر العائد: نحو 19%
  • دورية الصرف: شهرية
  • نوع العائد: متغير
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

شهادة القمة.. دخل شهري ثابت
تعتبر من أبرز الشهادات التي تمنح استقرارًا في الدخل الشهري:

  • سعر العائد: 17.25% سنويًا
  • نوع العائد: ثابت
  • دورية الصرف: شهرية
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
أسعار شهادات الإدخار

شهادة الادخار الثابتة لمدة 5 سنوات
تستهدف العملاء الراغبين في تأمين عائد ثابت لفترة طويلة:

  • العائد الشهري: 12.75%
  • العائد السنوي: 13%
  • نوع العائد: ثابت
  • مدة الشهادة: 5 سنوات
  • الحد الأدنى: 1200 جنيه للعائد الشهري و1000 جنيه للعائد السنوي

شهادة الادخار الثابتة لمدة 7 سنوات
تعد من أطول شهادات الادخار داخل البنك:

  • سعر العائد: 12.75% سنويًا
  • دورية الصرف: شهرية
  • نوع العائد: ثابت
  • مدة الشهادة: 7 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 750 جنيهًا
وظائف بنك مصر

شهادة أمان المصريين.. ادخار وتأمين معًا
توفر هذه الشهادة مزايا تأمينية بجانب العائد المادي:

  • سعر العائد: 13% سنويًا
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه
  • الحد الأقصى: 2500 جنيه
  • تتضمن وثيقة تأمين على الحياة وجوائز مالية دورية

وتتيح جميع شهادات بنك مصر للعملاء إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها لتسهيل المعاملات المختلفة.

