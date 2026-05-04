الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أفضل عائد وفائدة تصل لـ100%.. كيف تختار شهادة الادخار المناسبة لاحتياجاتك المالية

أفضل شهادات الادخار في 2026
رانيا أيمن

شهدت شهادات الادخار إقبالاً ملحوظاً من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2026 بتثبيت أسعار الفائدة،  وهو ما دفع البنوك للتنافس لطرح شهادات بعوائد مرتفعة ومتنوعة تناسب مختلف احتياجات العملاء.

عائد مرتفع

أولاً: الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي من البنك العربي الإفريقي الدولي 

وهي واحدة من أبرز الشهادات من حيث إجمالي العائد، حيث تصل الفائدة إلى 100% من قيمة الشهادة بنهاية مدة الأربع سنوات، بما يعني أن العميل يضاعف أمواله تقريباً، إذ يحصل في نهاية المدة على أصل المبلغ إضافة إلى نفس قيمته كعائد، فعند استثمار 100 ألف جنيه يحصل على 200 ألف جنيه بنهاية المدة.

ثانياً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري 

وهي من ضمن الشهادات التي تستهدف تحقيق عائد مرتفع في بداية الاستثمار، حيث تمنح عائداً بنسبة 21% في السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، وهو ما يجعلها مناسبة لمن يرغب في تحقيق أكبر استفادة مادية في العام الأول، 

وللحصول على دخل شهري يقارب 10 آلاف جنيه خلال السنة الأولى يتطلب استثمار نحو 571 ألف جنيه، مع تراجع قيمة العائد تدريجياً في السنوات التالية.

ثالثاً: شهادة “برايم” من بنك مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي 

وهي نموذجاً يجمع بين العائد المرتفع والاستقرار، حيث يصل سعر العائد إلى 18% سنوياً بشكل ثابت يتم صرفه شهرياً طوال مدة الشهادة التي تمتد إلى 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه، وهو ما يجعلها في متناول شريحة كبيرة من العملاء، كما تتميز بثبات العائد طوال مدة الاستثمار، إلى جانب خضوعها لمعايير الصيرفة الإسلامية ورقابة البنك المركزي المصري.

رابعاً: الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر 

وهي من الخيارات التي يفضلها قطاع كبير من المواطنين، حيث يصل العائد إلى 17.25% سنوياً يتم صرفه بشكل شهري، مع ثبات هذا العائد طوال مدة الثلاث سنوات، فضلاً عن إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90%، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمانية، مع عدم إمكانية الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً لشروط كل بنك.

خامساً: الشهادات ذات العائد المتغير في البنك التجاري الدولي 

شهادة بعائد يصل إلى 19.50% سنوياً، وهو عائد متغير يتم تحديده وفقاً لتغيرات أسعار الفائدة، ويتم صرفه بشكل شهري، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، فيما يبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه، وهو ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من العملاء، كما تمنح هذه الشهادة فرصة الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية في أسعار الفائدة، نظراً لارتباط العائد بحركة السوق.

سادساً: شهادة الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً من بنك الإمارات دبي الوطني

بعائد يصل إلى 37.5% من قيمة الشهادة يتم صرفه دفعة واحدة عن مدة 3 سنوات، بما يعادل عائداً تراكميًا سنويًا يبلغ نحو 16.96%، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه دون حد أقصى، مع عدم إمكانية استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

تأثير المشروبات الغازية على المعدة.. هل تسبب الإسهال فعلا؟ الحقيقة الكاملة التي لا يعرفها الكثيرون

