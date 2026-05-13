سعر اليورو اليوم في البنوك الأربعاء 13 مايو 2026.. أعلى سعر للبيع والشراء

شهد سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، مع استمرار متابعة المواطنين والمستوردين لتحركات أسعار العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 61.917 جنيه للشراء و62.090 جنيه للبيع، فيما تصدر بنك HSBC قائمة أعلى أسعار شراء اليورو بين البنوك.

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم

جاء أعلى سعر لشراء اليورو اليوم داخل بنك HSBC، ليسجل نحو 61.913 جنيه للشراء و62.031 جنيه للبيع، وسط تحديثات مستمرة على مدار اليوم لأسعار الصرف في البنوك المصرية.

كما سجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) نحو 61.867 جنيه للشراء و62.421 جنيه للبيع، ليقدم أعلى سعر للبيع بين البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 61.837 جنيه للشراء و62.192 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا داخل عدد من البنوك الكبرى.

وجاءت الأسعار كالتالي:

بنك مصر: 61.837 جنيه للشراء و62.192 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 61.837 جنيه للشراء و62.192 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 61.837 جنيه للشراء و62.192 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 61.837 جنيه للشراء و62.192 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 61.837 جنيه للشراء و62.213 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 61.834 جنيه للشراء و62.192 جنيه للبيع.

أسعار اليورو في البنوك الخاصة اليوم

واصلت البنوك الخاصة تحديث أسعار صرف اليورو أمام الجنيه، حيث سجلت الأسعار التالية:

المصرف العربي الدولي: 61.825 جنيه للشراء و62.180 جنيه للبيع.

بنك البركة: 61.813 جنيه للشراء و62.169 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 61.813 جنيه للشراء و62.169 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 61.810 جنيه للشراء و62.170 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

يعد اليورو من أكثر العملات الأجنبية تداولًا داخل السوق المصرية، خاصة مع زيادة التعاملات التجارية والسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يدفع المواطنين للبحث بشكل يومي عن سعر اليورو اليوم في البنوك، وأفضل بنك لشراء أو بيع اليورو.

ويتغير سعر صرف اليورو بشكل لحظي وفقًا لحركة العرض والطلب، بالإضافة إلى تطورات الأسواق العالمية وأسعار العملات الأجنبية أمام الدولار.