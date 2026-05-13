تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، حيث واصل المعدن النفيس خسائره داخل السوق المحلية مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، في ظل استمرار موجة الهبوط التي تضغط على الأسعار.
خسائر جديدة
وانخفض سعر عيار 24 ليسجل 7971 جنيهًا مقارنة بـ7994 جنيهًا أمس، بخسارة بلغت نحو 23 جنيهًا،
كما تراجع عيار 21 إلى 6975 جنيهًا اليوم مقابل 6994 جنيهًا أمس، بخسارة بلغت نحو 19.75 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار الضغوط البيعية على الذهب داخل السوق المحلية.
خسائر أسبوعية
وعند المقارنة مع مستويات نهاية الأسبوع الماضي، يتضح أن الذهب فقد جزءًا من قيمته خلال عدة أيام تداول متتالية، حيث كان سعر عيار 24 قد سجل يوم الجمعة الماضية نحو 8029 جنيهًا، ليفقد حتى اليوم حوالي 58 جنيهًا،
بينما سجل عيار 21 يوم الجمعة نحو 7025.38 جنيهًا، ليتراجع إلى 6975 جنيهًا اليوم، بخسارة تقارب 50.38 جنيهًا، ما يؤكد استمرار الاتجاه الهابط لكلا العيارين منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى تعاملات اليوم.
أسعار الذهب اليوم
- سعر الذهب عيار 24: 7971 جنيهًا
- سعر الذهب عيار 22: 7307 جنيهًا
- سعر الذهب عيار 21: 6975 جنيهًا
- سعر الذهب عيار 18: 5978 جنيهًا
- سعر الذهب عيار 14: 4650 جنيهًا
- سعر أونصة الذهب: 247926 جنيهًا (عيار 24)
- سعر أونصة الذهب: 216935 جنيهًا (عيار 21)
- سعر الجنيه الذهب: 55797 جنيهًا.