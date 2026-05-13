قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزل 1700 شخص على متن سفينة سياحية في بوردو الفرنسية عقب وفاة راكبة
دينية النواب تطالب بزيادة بند الصيانة بموازنة وزارة الأوقاف.. صور
شكرًا بعثة الحج.. مصري يستعيد أمواله وأوراقه بعد فقدانها بمطار المدينة المنورة
العيد إمتى؟ موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيًا ورسميًا
وزيرة الإسكان: القطاع العقاري المصري أصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار
بريطانيا تتحرك ضد التدخلات الخارجية.. والملك تشارلز يكشف عن قوانين مرتقبة
عندما يخسر الزمالك ذهابًا بهدف تبدأ الحكاية.. ريمونتادا أفريقية تتجدد أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
وزير السياحة: نمو 20% في أعداد السائحين خلال 2025.. ونائبة: لا بد من خلق إجراءات محفزة للاستثمار
رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح مهمة للحجاج المتوافدين على الأراضي المقدسة
التضامن الاجتماعي تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية
خطوة بخطوة.. تعمل إيه لو شوفت شخص في الشارع ظاهر عليه علامات تعاطي المخدرات.. فيديو
تراجع جديد.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب بعد صدمة بيانات التضخم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جنايات المحلة تقضي بإعدام المتهمة بإنهاء حياة طفلة جارتها لسرقة حلقها بقطور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا ضد المتهمه بإنهاء حياة طفلة طمعا في حلقها بقطور بإعدامها عقب إحالة أوراقها إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي حول تنفيذ العقوبة المذكورة .

تحرك قضائي عاجل 

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز قطور بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة مصرع طفلة علي يد جارتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحقيقات النيابة 

كما وجهت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهمه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

جهود أمنية مشددة 

وكان ضباط مباحث مركز قطور بمديرية أمن الغربية نجحوا في كشف غموض واقعة العثور  على جثة طفلة صغيره داخل جوال ملقاة بجوار مصرف عزبة العابد بنطاق مركز قطور وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة في العقد الثالث من عمرها بقصد سرقة حلق ذهبي خاص بالطفلة ابنه جارتها فأنهت حياتها وأخفت جثتها داخل جوال ملقي وسط الأراضي الزراعية بجوار مصرف بنطاق عزبة العابد وضبطت المتهمه لعرضها علي جهات التحقيق.

في ذات السياق كشف شهود عيان اتشاح أهالي عزبة  العابد مقتولة بعدما عثروا علي جثمانها ملقاه داخل جول بجوار مصرف العزبة، بعد تغيابها عن المنزل لأكثر من 5ايام،وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من  من الرائد "أحمد بهاء" رئيس مباحث مركز شرطة قطور بالعثور علي جثة طفلة العابد داخل جوال بجوار مصرف العزبة بقطور.

علي الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارة إسعاف مجهزة الي محل البلاغ وتبين من التحريات والمعاينة الأولية ،ان الجثة للطفلة المتغيبة عن منزلها لأكثر من5 ايام وتدعي " صفاء أيمن مصباح عبد ربه"مقتولة وملقاة داخل شوال بجوار المصرف ،وجاري نقل الي الجثة الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة ،لحين الإنتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه للدفن بمقابر العائلة. 
ونجح ضباط فريق البحث الجنائي في ضبط السيدة مرتكبه الواقعة واقرت خنق الطفله لسرقه حلق قرط ذهبي وزنه نص جرام ووضعها داخل جوال وسط الأراضي الزراعية بجوار المصرف المذكور .

سقوط المتهم 

في المقابل دخلت ام الطفلة المكلومة في نوبة من البكاء والانهيار مما تسبب في فقدها النطق فيما ناشد والد الطفلة كافة جهات التحقيق بالقصاص العادل لحياة ابنتهما الضحية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك قضائي تأييد حكم الاعدام قاتله ابنة جارتها قطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

مشغولات ذهبية

فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق

عيدميلاد لميس الحديدي

«استقلالك المادي سر قوتك» .. رسالة على تورتة عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي | شاهد

ترشيحاتنا

السفير البابوي يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني

السفير البابوي بمصر يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالجيزة | صور

جانب من الفعالية

معًا من أجل بيئة عمل منتجة.. مبادرة لتعزيز الصحة النفسية ومواجهة العنف الوظيفي

جولة تفقدية موسعة

إحالة للتحقيق ومكافأة.. نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بالبحر الأحمر

بالصور

أبطال فيلم «Ceniza en la Boca» يخطفون الأنظار بمهرجان كان

أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"
أبطال فيلم "Ceniza en la Boca"

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد