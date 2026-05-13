السفير البابوي بمصر يزور المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالجيزة | صور

زار سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، دير القديس كيرليس، مقر المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني، بالجيزة.

أهمية الدعوات الرهبانية

تضمنت الزيارة لقاءً أبونًا بين سيادة السفير، ورهبان الدير، حيث عبر رئيس الأساقفة عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا للجميع أهمية الدعوات الرهبانية داخل الكنيسة، متمنيًا لهم رسالة مثمرة.

وفي سياق آخر ، التقى نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مسؤولي الأنشطة، والخدمات، بكنيسة مار جرجس، بمنسافيس.

شارك في اللقاء الأب إشعياء مكرم، راعي الكنيسة، بحضور الأب ميخائيل صبحي، راعي كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بالقرية، حيث استمع صاحب النيافة إلى جميع الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قِبل الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة.

كذلك، أوصى الأب المطران مسؤولي الأنشطة الكنسية ضرورة المواظبة على الصلاة، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.