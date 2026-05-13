بمشاركة واسعة من الطلاب الوافدين.. الجامع الأزهر يختتم فعاليات برنامج الصدى الأزهري

اختتم الجامع الأزهر فعاليات برنامج «الصدى الأزهري» المخصص للطلاب الوافدين، والذي استمر على مدار ثلاثة أسابيع مكثفة، وشهد إقبالًا واسعًا من الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف، في إطار حرص الأزهر على دعم الطلاب الوافدين علميًا وفكريًا وتعزيز ارتباطهم بمنهج الأزهر الوسطي.

دراسة عدد من مداخل علوم الشريعة

وتضمن البرنامج دراسة عدد من مداخل علوم الشريعة واللغة العربية، من خلال نخبة من علماء الأزهر الشريف وأساتذته، بهدف تنمية الملكات العلمية لدى الطلاب الوافدين، وبناء شخصية أزهرية متوازنة تجمع بين الفهم الشرعي الرصين والوعي بقضايا العصر.

من جانبهم، أعرب الطلاب الوافدين المشاركين في البرنامج عن شكرهم وامتنانهم للأزهر الشريف ولفضيلة الإمام الأكبر على ما يقدمه من رعاية علمية ودعوية لهم، مؤكدين أن البرنامج أسهم في تعميق فهمهم للعلوم الشرعية واللغة العربية، وعزز ارتباطهم برسالة الأزهر ومنهجه الوسطي المعتدل، مثمنين الجهود التي يبذلها علماء الأزهر في خدمة طلاب العلم وتأهيلهم علميًا وفكريًا.

ويُعد برنامج «الصدى الأزهري» من البرامج النوعية الرائدة التي ينظمها الجامع الأزهر، حيث استهدف على مدار 21 يومًا ترسيخ الأصول الشرعية واللغوية لدى الطلاب الوافدين، وتعزيز انتمائهم للمنهج الأزهري الوسطي، بما يسهم في إعداد كوادر علمية قادرة على نشر قيم الاعتدال والتسامح في مختلف دول العالم.

