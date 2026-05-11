أستاذ بجامعة الأزهر: الحج رحلة الإنسان في السير إلى الله بالقلوب لا بالعقول

قال الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الحج يعبر عن رحلة الإنسان الحقيقية، فهي رحلة السير إلى الله تعالى، موضحًا أن هذا السير لا يكون بالعقول وإنما بالقلوب، لأن العقل لا يصبر على الغيب، بينما القلب هو القادر على تحمله والإيمان به.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن طريق الحج يمثل السير في عالم الغيب، مستشهدًا بقصة سيدنا موسى مع الخضر، حيث لم يستطع العقل إدراك الحكمة من الأفعال، مؤكدًا أن العقل يبحث دائمًا عن العلة والسبب، بينما القلب يتقبل ويصبر حتى تنكشف له الحقائق.

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن الحج لا يقتصر على كونه شعائر ظاهرة، بل هو أيضًا سير معنوي، حيث تسير القلوب إلى حضرة الله، لافتًا إلى أن التزكية والتصفية هما الطريق لانكشاف حقائق المعرفة التي فُطرت في الإنسان منذ قوله تعالى: "ألست بربكم قالوا بلى".

أستاذ بالأزهر: المؤمن الصادق ينبغي أن يكون دائمًا في حالة "إحرام معنوي"

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر أن موسم الحج يرمز إلى ضرورة أن يكون الإنسان في سير دائم إلى الله، مؤكدًا أن المؤمن الحق يظل في جهاد مستمر، مستشهدًا بقوله تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"، مبينًا أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر.

وبيّن الأستاذ بجامعة الأزهر أن الإحرام في الحج ليس مجرد لباس، بل هو رمز للخروج من حول الإنسان وقوته إلى حول الله وقوته، والاعتماد على الله وترك الأسباب إلى مسببها، مؤكدًا أن المؤمن الصادق ينبغي أن يكون دائمًا في حالة "إحرام معنوي" إلى الله.

كما أوضح الأستاذ بجامعة الأزهر أن السير إلى الله هو رحلة تمر بمنازل متعددة، مثل التوبة والمحاسبة والإنابة والتفكر والتذكر، وهي منازل ذكرها علماء السلوك، مؤكدًا أن الإنسان ينتقل بينها في رحلته الإيمانية.

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر على أن الحج يعكس مفهومًا أعمق، وهو أن يعيش الإنسان في عبادة دائمة، فيكون في صلة مستمرة بالله، حتى يصل إلى مقام الإحسان الذي يجمع معاني العبادة كلها.