اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وصول وكيل أعمال السوري الخاص بـ الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى القاهرة أمس أالأربعاء.

وأفاد الإعلامي أحمد شوبير أن الوكيل السوري عقد جلسة مع توروب ولم يجتمع مع مسئولي النادي الأهلي حتى الآن.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: وما علمته أن الأمور تسير في اتجاه الحل الودي وإن الطرفين لديهما قناعة سواء توروب أنه كان موسم صعب بالنسبة له وفكرة الاستمرارية باتت صعبة، والأهلي يرى أن المدرب الدنماركي لم يكن له موفق مع النادي ويرغب في توجيه الشكر له".

ويبحث النادي الأهلي عن مدرب يتمتع بسيرة ذاتية قوية ترضي طموحات الجماهير في قادم البطولات.

وتلقت إدارة النادي الأهلي عديد الترشيحات لأسماء مدربين أجانب ذوي سيرة ذاتية قوية خلال الآونة الأخيرة.

الألماني روجر شميدت

كشفت تقارير عن دخول الأهلي في مفاوضات مبدئية مع المدرب الألماني روجر شميدت، من أجل استطلاع موقفه من تولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في التعاقد مع اسم أوروبي يمتلك خبرات كبيرة على الساحة القارية والدولية.

ويعتبر شميدت من أبرز المدربين المرشحين لقيادة الأهلي بعدما خاض تجارب قوية مع أندية كبرى، أبرزها باير ليفركوزن وريد بول سالزبورج وآيندهوفن وبنفيكا، ونجح خلالها في حصد عدة بطولات محلية، إلى جانب تقديم مستويات فنية مميزة جعلته محل اهتمام العديد من الأندية.

ويعتبر العائق الوحيد أمام تولي شميدت تدريب النادي الأهلي طلبه الحصول على 5 ملايين يورو في الموسم فيما حددت إدارة القلعة الحمراء ميزانية تتراوح بين 2 و3 ملايين يورو فقط.

ويعمل شميدت حاليًا مستشارًا لرابطة الدوري الياباني وينتهي عقده بنهاية يونيو المقبل.

الأسترالي أدولف أدي هوتر

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن ترشيح الأسترالي أدولف “أدي” هوتر المدير الفني السابق لفريق موناكو الفرنسي لتولى مهمة قيادة الفريق الأول خلفا لـ ييس توروب

لعب فريق موناكو تحت قيادة هوتر 93 مباراة وحقق الفوز في 49 مباراة وتعادل في 18 وخسر 26 مباراة.

فيما قال وكيل أعمال المدرب في تصريحات صحفية : "ليس هناك أي مناقشات خلال الوقت الحالي، بشأن تدريب الأهلي".

وأضاف وكيل أعمال مدرب موناكو السابق: "المدرب هوتر غير منفتح خلال الوقت الحالي على تدريب الأهلي، حال تلقيه أي عرض".

حسام البدري

فور تسريب الإعلان عن ترشيح حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني لتدريب النادي الأهلي هاجمت الجماهير فكرة توليه المهمة.

البرتغالي كارلوس كارفالهال

كشف مصادر أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفهال مدرب سيلتا فيجو الإسباني السابق لتدريب الفريق خلفًا لييس توروب.

فيما ذكرت تقارير أن النادي الأهلي تلقي اعتذارًا من وكيل المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال الذي أكد أن المدرب يمر بظروف أسرية تمنعه من خوض تجربة تدريبية خارج البرتغال خلال الفترة الحالية.

الهولندي مارك فان بوميل

أفادت تقارير أن النادي الأهلي مهتم بالتفاوض مع الهولندي مارك فان بوميل مدرب منتخب أستراليا السابق وأندية إيندهوفن وفولفسبورج ورويال أنتويرب.

وذكرت التقارير أن نادي فناربخشة التركي مهتم أيضا بالتعاقد مع مارك فان بوميل لاعب خط الوسط الهولندي السابق لتدريب الفريق.

وأشارت التقارير إلي أن المرشح لانتخابات رئاسة فنربخشة عزيز يلدريم يرغب في التعاقد مع مارك فان بوميل الذي أبدى اهتمامه بشكل كبير بالانتقال لتدريب العملاق التركي.

البرتغالي برونو لاج

أبلغ البرتغالي برونو لاج مدرب بنفيكا السابق مسؤولي القلعة الحمراء بأنه لا يفضل العمل حاليًا في منطقة الشرق الأوسط في ظل امتلاكه عرضًا من الدوري الإسباني إلى جانب انتظاره لفرصة محتملة في الدوري الإنجليزي الممتاز.