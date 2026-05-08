قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفي الشامي: موسم غريب بـ بلدية المحلة ودمج الأندية وتقليل الأجانب مرفوض| صور
عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"
ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعة؟.. 5 أعمال قبل الظهر و6 إلى المغرب
من أمام الأهرامات.. رانيا منصور تخطف الأنظار عبر إنستجرام
عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى
إيران تكثف تجارتها مع الصين عبر السكك الحديدية لتخفيف آثار الحصار البحري
الهروب من الحصار الأمريكي.. إيران تستخدم خط السكك الحديدية لتصدير النفط إلى الصين
3 عادات يومية بسيطة تساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان
فوضى قبل الامتحانات.. جامعات ومدارس أمريكية تتعرّض لهجوم سيبيراني ضخم
وفاة والد مطرب الراب أحمد سانتا
تحركات مدمرات أمريكية في مضيق هرمز.. البنتاجون: إيران خسرت أبرز أوراق ضغطها
محافظ الجيزة : غلق مقاهي مخالفة بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"

مجلس إدارة النادي الأهلي
مجلس إدارة النادي الأهلي
يسري غازي

دخل مدحت عبدالهادي نجم نادي الزمالك على الخط فى قائمة النجوم الذين أساءوا للنادي الأهلي ثم عادوا وتقدموا بإعتذار رسمي.

إدارة النادي الأهلي رفعت شعار “مش هسيب حقي” وقررت مطاردة مدحت عبدالهادي نجم الزمالك قضائيا إلا أن نجم القلعة البيضاء عاد واعتذر وخرج في مقطع فيديو وأكد على إحترامه للقلعة الحمراء ورموزها.

مدحت عبدالهادي نجم نادي الزمالك السابق ليس الأول في قائمة النجوم التي أساءت للنادي الأهلي وعادت واعتذرت بعدها.

مرتضي يعتذر لـ الخطيب

في عام 2025 قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اعتذارا رسميا لـ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأسرته، مؤكدا تصالحه معه وانتهاء الخصومة بغض النظر عن الإجراءات القانونية.

قال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" بسم الله الرحمن الرحيم،

في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم".

أضاف مرتضى:" وانطلاقًا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أُؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع: تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضيٌّ يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي".

أوضح:" وبصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى: مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره".

أكد:" ولم يكن يومًا مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة، والخلاف السابق بيننا لم ولن يُغيّر من تقديري له شيئًا".

أشار:" وللمرة الثانية، أُؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي، بل نابع من قناعة داخلية، وإرادة صافية، ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي الأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي".

أتم:" ليحيا وطننا العزيز مصر في هذه المرحلة التي تحتاج فيها إلى الهدوء والاستقرار، بعيدًا عن المشاحنات والنزاعات.

وكل عام وحضراتكم بخير، ورمضان كريم".

فرقة ملط

أثار إسلام فتحي مدرب المقاولون العرب حفيظة جماهير النادي الأهلي خلال مباراة ذئاب الجبل أمام القلعة الحمراء فى الدوري الممتاز.

واستفز مدرب المقاولون العرب جماهير النادي الأهلي عقب انتهاء اللقاء وأثناء خروجه من الملعب وقال: إنتوا فرقة ملط.

إعتذار

تقدم إسلام فتحي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب باعتذار للنادي الأهلي وجماهيره عقب مباراة الفريقين التي أقيمت أمس الخميس في الجولة 21 بالدوري الممتاز.

وأكد إسلام فتحي اعتذاره لجماهير الأهلي عن أي سوء تفاهم قد يكون حدث خلال المباراة قائلا، "كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي".

وأضاف إسلام فتحى، ليس من طبيعتي الإساءة لأي جماهير، وأحترم جميع الأندية فى الدوري، وما حدث في مباراة الأهلي لا يعدو كونه نرفزة ملعب وتفاعل عصبي مع بعض الكرات والقرارات التحكيمية لكن دون قصد إساءة مني للنادي الأهلي الكبير أو جماهيره العظيمة. 

أزمة بدون لازمة 

أثار مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يردد عبارات اعتبرها البعض مسيئة للنادي الأهلي، أثناء حضوره مباراة الزمالك وسموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بداية الأزمة بعد مباراة الزمالك وسموحة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري، حيث انتشر فيديو لمدحت عبدالهادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في موجة غضب بين جماهير الأهلي.

وعقب تداول الفيديو، ترددت أنباء عن تقدم النادي الأهلي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد لاعب الزمالك السابق، بسبب العبارات التي ظهرت في المقطع المتداول.

عبدالهادي يرد على الاتهامات

وفي أول تعليق له على الأزمة، نفى مدحت عبدالهادي تعمده الإساءة للنادي الأهلي أو جماهيره، مؤكدًا أن الفيديو المنتشر تم اجتزاؤه من سياقه الحقيقي.

وقال عبدالهادي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “طوال عمري لا شتام ولا سباب وعمري ما اتربيت إني أغلط في حد، وأنا زملكاوي وبشجع بيتي بكل حب”.

وأضاف أن الحديث كان موجهاً لأحد الجماهير الذي كان يردد ألفاظًا مسيئة، موضحًا أنه كان يحاول منعه من ترديد تلك العبارات، قبل أن يتم حذف جزء من الفيديو ونشره بشكل مختلف.

رسالة اعتذار واحترام للأهلي

وأكد نجم الزمالك السابق احترامه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره، مشددًا على أن المنافسة الكروية يجب أن تظل داخل الملعب فقط، دون تجاوزات أو إساءات بين الجماهير.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاحترام المتبادل بين جماهير الأندية هو الأساس، وأن التعصب لا يخدم الرياضة المصرية أو كرة القدم بشكل عام.

الأهلي الخطيب مدحت عبدالهادي مرتضي منصور مدرب المقاولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

حسام البدري

حسام البدري يرد على جماهير الأهلي بعد الهتافات

الزمالك

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك.. ماذا حدث مع محمد شحاتة؟

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

امام عاشور

7 ملايين دولار.. الأهلي يترقب وصول العروض الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

ترشيحاتنا

رفع 200 طن مخلفات وتراكمات نواتج تطهير ترعة بني قرة بالقوصية

رفع 200 طن مخلفات وتراكمات نواتج تطهير ترعة بني قرة بأسيوط

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة احتفالًا بعيد العمال بأسيوط

أسيوط.. فعاليات ثقافية وفنية لترسيخ قيم العمل والإنتاج والوعي المجتمعي

البالون الطائر بالاقصر

سحر السماء في حضن الحضارة 43 رحلة بالون تنقل 860 سائح فوق معابد الأقصر

بالصور

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد