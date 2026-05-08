عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"

دخل مدحت عبدالهادي نجم نادي الزمالك على الخط فى قائمة النجوم الذين أساءوا للنادي الأهلي ثم عادوا وتقدموا بإعتذار رسمي.

إدارة النادي الأهلي رفعت شعار “مش هسيب حقي” وقررت مطاردة مدحت عبدالهادي نجم الزمالك قضائيا إلا أن نجم القلعة البيضاء عاد واعتذر وخرج في مقطع فيديو وأكد على إحترامه للقلعة الحمراء ورموزها.

مدحت عبدالهادي نجم نادي الزمالك السابق ليس الأول في قائمة النجوم التي أساءت للنادي الأهلي وعادت واعتذرت بعدها.

مرتضي يعتذر لـ الخطيب

في عام 2025 قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اعتذارا رسميا لـ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأسرته، مؤكدا تصالحه معه وانتهاء الخصومة بغض النظر عن الإجراءات القانونية.

قال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" بسم الله الرحمن الرحيم،

في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم".

أضاف مرتضى:" وانطلاقًا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أُؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع: تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضيٌّ يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي".

أوضح:" وبصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى: مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره".

أكد:" ولم يكن يومًا مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة، والخلاف السابق بيننا لم ولن يُغيّر من تقديري له شيئًا".

أشار:" وللمرة الثانية، أُؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي، بل نابع من قناعة داخلية، وإرادة صافية، ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي الأستاذ محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي".

أتم:" ليحيا وطننا العزيز مصر في هذه المرحلة التي تحتاج فيها إلى الهدوء والاستقرار، بعيدًا عن المشاحنات والنزاعات.

وكل عام وحضراتكم بخير، ورمضان كريم".

فرقة ملط

أثار إسلام فتحي مدرب المقاولون العرب حفيظة جماهير النادي الأهلي خلال مباراة ذئاب الجبل أمام القلعة الحمراء فى الدوري الممتاز.

واستفز مدرب المقاولون العرب جماهير النادي الأهلي عقب انتهاء اللقاء وأثناء خروجه من الملعب وقال: إنتوا فرقة ملط.

إعتذار

تقدم إسلام فتحي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب باعتذار للنادي الأهلي وجماهيره عقب مباراة الفريقين التي أقيمت أمس الخميس في الجولة 21 بالدوري الممتاز.

وأكد إسلام فتحي اعتذاره لجماهير الأهلي عن أي سوء تفاهم قد يكون حدث خلال المباراة قائلا، "كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي".

وأضاف إسلام فتحى، ليس من طبيعتي الإساءة لأي جماهير، وأحترم جميع الأندية فى الدوري، وما حدث في مباراة الأهلي لا يعدو كونه نرفزة ملعب وتفاعل عصبي مع بعض الكرات والقرارات التحكيمية لكن دون قصد إساءة مني للنادي الأهلي الكبير أو جماهيره العظيمة.

أزمة بدون لازمة

أثار مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يردد عبارات اعتبرها البعض مسيئة للنادي الأهلي، أثناء حضوره مباراة الزمالك وسموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بداية الأزمة بعد مباراة الزمالك وسموحة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري، حيث انتشر فيديو لمدحت عبدالهادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في موجة غضب بين جماهير الأهلي.

وعقب تداول الفيديو، ترددت أنباء عن تقدم النادي الأهلي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد لاعب الزمالك السابق، بسبب العبارات التي ظهرت في المقطع المتداول.

عبدالهادي يرد على الاتهامات

وفي أول تعليق له على الأزمة، نفى مدحت عبدالهادي تعمده الإساءة للنادي الأهلي أو جماهيره، مؤكدًا أن الفيديو المنتشر تم اجتزاؤه من سياقه الحقيقي.

وقال عبدالهادي، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “طوال عمري لا شتام ولا سباب وعمري ما اتربيت إني أغلط في حد، وأنا زملكاوي وبشجع بيتي بكل حب”.

وأضاف أن الحديث كان موجهاً لأحد الجماهير الذي كان يردد ألفاظًا مسيئة، موضحًا أنه كان يحاول منعه من ترديد تلك العبارات، قبل أن يتم حذف جزء من الفيديو ونشره بشكل مختلف.

رسالة اعتذار واحترام للأهلي

وأكد نجم الزمالك السابق احترامه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره، مشددًا على أن المنافسة الكروية يجب أن تظل داخل الملعب فقط، دون تجاوزات أو إساءات بين الجماهير.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاحترام المتبادل بين جماهير الأندية هو الأساس، وأن التعصب لا يخدم الرياضة المصرية أو كرة القدم بشكل عام.