الإشراف العام
اقتصاد

بعدطرح عملة جديدة .. ما حقيقة إلغاء الربع والنصف جنيه المعدنى؟

محمد يحيي

مع مطلع مايو الجاري والذي شهد طرح عملة الجنيه المعدني بشكله الجديد في الأسواق المصرية للتداول اليومي؛ تساءل عدد من المواطنين حول مصير العملات المعاونة الأقل والمتمثلة في فئة النصف والربع جنيه وذلك بالتوازي مع اقتراب طرح عملة 2 جنيه.

مصير الربع و النصف جنيه

خلال طرح العملات المعدنية في شكلها الجديد؛ كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لــ صدى البلد؛ عن عدم وجود أي نوايا لإلغاء اصدارات العملات المعاونة الأخرى بعد التحديثات المجراة على فئة عملة الجنيه.

وأوضحت المصادر أن عمليات اصدار وسك فئة عملة الربع و النصف جنيه؛ لاتزال مستمرة ولن تتوقف بالإضافة لعدم وجود أي تعليمات أو كتب دورية تتعلق بإلغاء العمل بها.

لماذا طرح النصف والربع جنيه مستمر

جاءت تصريحات وزارة المالية بشأن استمرار عمليات طرح عملة من فئة ربع ونصف جنيه؛ لاستمرار السيولة داخل السوق المصرية وتسهيل عمليات التعاملات اليومية للمواطنين وتحسين عمليات تداول الفكة.

استراتيجية الفكة في مصر

تعزز إجراءات  وزارة المالية نحو ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق؛ لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.

ومن جهته، كشف جمال حسين، رئيس المصلحة، في تصريحات له، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.

وأشار إلى وجود حرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق؛ بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية.

طرح عملة 2 جنيه

وتعتزم وزارة المالية البدء في استحداث فئات عملات معدنية جديدة وتحديدًا عملة 2 جنيه، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا بالتوازي مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ “صدى البلد”، عن انتهاء الوزارة من التصاميم الفنية الخاصة بطرح تلك العملة الجديدة، مع تطوير عملة الجنيه المعدني دون تغيير الإصدار الحالي.

وأوضحت المصادر أن عمليات تطوير العملات المعدنية من قبل مصلحة الخزانة العامة له مجموعة من الأبعاد المتعارف عليها تاريخيًا والتي تتضمن توثيق هوية مصر التاريخية على امتداد تاريخها القديم والمعاصر ومشروعاتها القومية، وهو ما ظهر في إصدرات سابقة لفئتي الجنيه والنصف جنيه المتداولة بالأسواق والتي ركزت على توثيق المشروعات التنموية والأحداث المهمة في مصر.

لماذا طرح عملة 2 جنيه ؟

وتسعى مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، إلى استحداث إصدار عملة 2 جنيه معدنية؛ بهدف دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول.

وقالت مصلحة الخزانة العامة، إنه من المقرر أيضًا استمرار تداول الفئات الحالية من «ربع جنيه - نصف جنيه - جنيه»؛ باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة «الفكة».

وستعزز هذه الإجراءات ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق؛ لضمان توافر «الفكة» بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.

