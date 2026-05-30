تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

كشف الفنان ماجد المهندس ، حقيقة الأنباء المتداولة حول انفصال الفنانة أصالة نصري عن زوجها زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بعد ظهوره برفقتهما في أحدث مناسبة، ما اعتبره الجمهور ردًا غير مباشر على تلك الأنباء.

وقال ماجد المهندس في حفله بدبي، حاسمًا جدل انفصال أصالة وفائق حسن: فائق وأصالة فيه بينهم حب كبير وأبدي، ربنا يخليهم لبعض.

وترددت خلال الايام الماضية أنباء عن طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها الشاعر فائق حسن بعد زواج دام 5 سنوات.

ولم يعلق الزوجان على هذه الأنباء حتى الآن لا تأكيدا ولا نفيا، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها شائعات الانفصال بينهما، وكان يردان أحيانا بالنفي، وأحيانا بالتجاهل.

وما زال الزوجان حتى الآن يتابعان بعضهما على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بشكل طبيعي، وهو ما قد يشير إلى وضعهما الحالي بشكل ما.

زواج أصالة و فائق حسن

وكانت أصالة قد تزوجت من فائق حسن في سبتمبر 2021، وتصدرت علاقتهما مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان الزواج، وسط اهتمام دائم من الجمهور والمتابعين بتفاصيل حياتهما الشخصية.