سعر الذهب الآن في مصر

يواصل الذهب استقطاب اهتمام المواطنين والمستثمرين في السوق، بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على حركة الذهب محليا وعالميا، وسط متابعة مستمرة للأسعار في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.

ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة وأدوات الادخار التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعل حركة أسعاره محل متابعة يومية من جانب الراغبين في الشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,730 جنيها 7,685 جنيها

عيار 21 6,765 جنيها 6,725 جنيها

عيار 18 5,800 جنيه 5,765 جنيها

عيار 14 4,510 جنيهات 4,485 جنيها

الجنيه الذهب 54,120 جنيها 53,800 جنيه

الأونصة بالجنيه 240,475 جنيها 239,055

جنيها

الأونصة بالدولار 4,542.56 دولار

ما الذي يحرك أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب عالميا بمجموعة من العوامل الاقتصادية، يأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مقابل تراجع المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يساهم زيادة الإنتاج أو انخفاض معدلات الشراء في تراجع قيمة المعدن النفيس.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الاستثمارات، إذ يدفع انخفاض الفائدة المستثمرين إلى التوسع في شراء الذهب باعتباره أداة آمنة للحفاظ على القيمة، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.

وتؤثر كذلك أسعار النفط والتطورات السياسية والاقتصادية الدولية على اتجاهات السوق، حي

ث يزداد الإقبال على الذهب خلال فترات التوترات والأزمات باعتباره وسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

الذهب يواصل ترسيخ مكانته الاستثمارية

ورغم التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، نظرا لقدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ومع استمرار ارتباط أسعاره بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات البورصات الدولية، يبقى المعدن الأصفر في صدارة اهتمامات المستثمرين والمستهلكين، وسط توقعات باستمرار حالة المتابعة والترقب خلال الفترة المقبلة.