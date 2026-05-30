الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر

محمد غالي

يواصل الذهب استقطاب اهتمام المواطنين والمستثمرين في السوق، بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على حركة الذهب محليا وعالميا، وسط متابعة مستمرة للأسعار في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.

ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة وأدوات الادخار التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعل حركة أسعاره محل متابعة يومية من جانب الراغبين في الشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    7,730 جنيها    7,685 جنيها
عيار 21    6,765 جنيها    6,725 جنيها
عيار 18    5,800 جنيه    5,765 جنيها
عيار 14    4,510 جنيهات    4,485 جنيها
الجنيه الذهب    54,120 جنيها    53,800 جنيه
الأونصة بالجنيه    240,475 جنيها    239,055 
جنيها
الأونصة بالدولار    4,542.56 دولار  

ما الذي يحرك أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب عالميا بمجموعة من العوامل الاقتصادية، يأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مقابل تراجع المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يساهم زيادة الإنتاج أو انخفاض معدلات الشراء في تراجع قيمة المعدن النفيس.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الاستثمارات، إذ يدفع انخفاض الفائدة المستثمرين إلى التوسع في شراء الذهب باعتباره أداة آمنة للحفاظ على القيمة، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.

وتؤثر كذلك أسعار النفط والتطورات السياسية والاقتصادية الدولية على اتجاهات السوق، حي
ث يزداد الإقبال على الذهب خلال فترات التوترات والأزمات باعتباره وسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

الذهب يواصل ترسيخ مكانته الاستثمارية

ورغم التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، نظرا لقدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ومع استمرار ارتباط أسعاره بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات البورصات الدولية، يبقى المعدن الأصفر في صدارة اهتمامات المستثمرين والمستهلكين، وسط توقعات باستمرار حالة المتابعة والترقب خلال الفترة المقبلة.

