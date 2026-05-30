وزير الحرب الأمريكي: لدينا التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

اعلن وزير الحرب الأمريكي، ان لديهم التزامات عالمية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة NBC News أن طائرة F-15 المقاتلة التي أُسقطت فوق جنوب غرب إيران الشهر الماضي، يُرجح أنها أُصيبت بصاروخ صيني الصنع يُطلق من الكتف.

إسقاط إف 15 فوق إيران

وأضافت المصادر، إلى جانب مسؤول أمريكي مطلع على الأمر، أن الصين ربما زودت إيران في بداية النزاع برادار إنذار مبكر بعيد المدى قادر على رصد الطائرات الشبحية المصممة للتخفي.

وأوضحت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يحققون في ملابسات إسقاط طائرة F-15E سترايك إيجل الأمريكية في أبريل الماضي. وكانت هذه أول مرة منذ عقود تُسقط فيها طائرة مقاتلة أمريكية بنيران معادية.