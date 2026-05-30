موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن البرنامج التحضيري للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

وتقام المباراة في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث تنطلق في تمام الساعة الواحدة صباحًا يوم الأحد 7 يونيو بتوقيت القاهرة، لتمنح الجهاز الفني فرصة مهمة للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل خوض غمار البطولة العالمية.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة، كونها تأتي أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، ما يجعلها اختبارًا قويًا للمنتخب الوطني على المستويين الفني والبدني قبل انطلاق المونديال.

وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وضمت القائمة المبدئية للمنتخب الوطني 27 لاعبًا، يتقدمهم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب مجموعة من العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني لتحقيق ظهور مشرف في كأس العالم.