قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
FBI يصدر تحذيراً أمنياً عاجلاً لجميع مستخدمي خدمات ومنصات مايكروسوفت
دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق والفرج.. أفضل الأدعية في أيام العيد
مدير المركز الكاثوليكي الأردني: الرئيس السيسي نموذج للمواطنة.. والكنائس المصرية تشارك في يوبيل 2030
لمنع الحروق والتصبغات.. نصائح لحماية البشرة من الشمس في العيد
القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها
نانسي عجرم تحتفل بنجاح حفلي باريس وملبورن وتستعد لمفاجأة جديدة
الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية
تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير
كارين كوياتكوفسكي: قادة أوروبا يعيشون وهم أن الحرب ضد روسيا خيار جيد
الفئران تهدد السيارات في ألمانيا.. خسائر بالملايين وأزمة تضرب شركات التأمين
أسعار كيا سيراتو موديل 2006 المستعملة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لأول مرة.. بعثة الحج المصرية تتوج بالدرع الفضي لجائزة لبيتم

الدرع الفضي لجائزة "لبّيتم"
الدرع الفضي لجائزة "لبّيتم"
مكة المكرمة - مصطفى الرماح

في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة، توجت بعثة الحج المصرية، بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن؛ وذلك في فئة مكاتب شئون الحج.


وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج إن فوز بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" للتميز، يعكس حجم الجهود التي بذلتها البعثات النوعية الثلاث (القرعة - التضامن - السياحة) في خدمة الحجاج، بما يجسد الصورة الحضارية لجمهورية مصر العربية.


وعزا فوز بعثة الحج المصرية بالجائزة، إلى التعاون والتنسيق غير المسبوق بين رؤساء البعثات النوعية الثلاثة، في تلبية كافة احتياجات حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى التركيز على الجانب الإرشادي لتوعية الحجاج بأهم الضوابط الخاصة بمناسك الحج.


وأوضح أن بعثة الحج المصرية توجت بالدرع الفضي للجائزة، لالتزامها بالجدول الزمني لمكاتب شئون الحجاج لكامل المراحل المتضمنة في البرنامج الزمني؛ حيث التزمت البعثة بكافة التعاقدات على مقار إقامة الحجاج لكل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك حجز موقعي مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، ووسائل النقل والإعاشة، وكذا اصدار التأشيرات لجميع الحجاج وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وكذلك إدخال بيانات الاستعداد المسبق خلال المدة الزمنية المحددة، الالتزام بتدريب العاملين بالبعثة وقادة المجموعات وفق الحقيبة المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية، وتوعية الحجاج بالمناسك وبالتعليمات والإجراءات الواجب تطبيقها على مدار رحلة الحج.


وتابع أنه تم كذلك نشر خطة توعوية لكامل مراحل رحلة الحج، متوائمة مع خطط نشر مركز توعية ضيوف الرحمن، وتوعية الحجاج بالمعايير والمواصفات والمقاييس الدولية للأمتعة المصاحبة، وتوعية الحجاج بتعليمات التفويج عند المغادرة حسب الضوابط المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى وجود أهداف استراتيجية موثقة لمكتب شئون الحجاج ومشاركة قيادات المكاتب في عمليات الإشراف على خدمات الحجاج خلال رحلة الحج، وكذلك جودة مقار الاقامة، ووسائل النقل، والرعاية الطبية وخدمات المشاعر المقدسة.


وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ، إلى أن فرق التقييم الخاصة بالجائزة، حرصت على زيارة مقر البعثة للاطلاع على استراتيجية العمل به ميدانياً، بالإضافة إلى تفقد مقار إقامة الحجاج بالمنطقة المركزية بالقرب من الحرم المكي الشريف، ومخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، ولقاء الحجاج لتقييم الخدمات المقدمة لهم؛ حيث تأكدوا من مدى رضا واستحسان وإشادة ضيوف الرحمن بالخدمات المقدمة لهم من قبل مسئولي البعثة.


تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق جائزة "لبّيتم" للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات للتطلع إلى التميز في تقديم خدماتهم؛ لخلق رحلة روحانية تفوق تطلعات ضيف الرحمن.


 وتُشّجع الجائزة كافة مقدمي الخدمات للارتقاء بمستوى جودة أداء الخدمة برحلة ضيف الرحمن، سعيًا لرفع نسبة رضاه وتعزيز تجربته وجعلها فريدة من نوعها؛ وذلك من خلال تقييم مقدمي الخدمات بمعايير ومواصفات محددة من أهمها، جعل ضيف الرحمن محور أعمالها، وتحقيق التميز في العمل مع الشركاء الحكوميين، والارتقاء بمنظومة القطاع الخاص والثالث، وقياس رضا ضيف الرحمن، وقياس جودة أداء الخدمات والامتثال والالتزام.


وتستهدف الجائزة إبراز وتقدير الجهود المقدمة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وتشجيع الجهات ذات العلاقة على تحسين الخدمات المقدمة لتيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم، ورفع مستوى التنافسية في التميز لتقديم الخدمات بجودة عالية لدى الجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز دور القيادات والعاملين في المنظومة من خلال التشجيع والتحفيز على التطوير المستمر.

حج القرعة حجاج القرعة بعثة الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

زينة

بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

ميدفيديف

تصعيد غير مسبوق.. روسيا تهدد أوروبا: النوم الهادئ انتهى

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

محمد صلاح

تقارير: اتحاد جدة يجهز مفاجأة كبيرة لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

المتهمتين

خلافات العمل.. الداخلية تضبط فنانة استعراضية وزميلتها في واقعة مشاجرة الفندق بجنوب سيناء

إسعاف

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة زفة وتوك توك بمدخل بني رافع بمنفلوط

المتهم

حبس سائق بتهمة سرقة حقيبة ومحاولة خطف طفل في عين شمس

بالصور

لمنع الحروق والتصبغات.. نصائح لحماية البشرة من الشمس في العيد

نصائح لحماية البشرة
نصائح لحماية البشرة
نصائح لحماية البشرة

أسعار كيا سيراتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا سيراتو موديل 2006
كيا سيراتو موديل 2006
كيا سيراتو موديل 2006

الفئران تهدد السيارات في ألمانيا.. خسائر بالملايين وأزمة تضرب شركات التأمين

الفئران تهدد السيارات
الفئران تهدد السيارات
الفئران تهدد السيارات

جنيهات من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء

بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء
بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء
بعد ضبط 6 متهمين صنعوا جنيهات ذهب من النحاس.. 7 علامات تكشف الذهب المغشوش قبل الشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد