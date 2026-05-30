لأول مرة.. بعثة الحج المصرية تتوج بالدرع الفضي لجائزة لبيتم

في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة، توجت بعثة الحج المصرية، بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" السعودية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن؛ وذلك في فئة مكاتب شئون الحج.



وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج إن فوز بعثة الحج المصرية بالدرع الفضي لجائزة "لبّيتم" للتميز، يعكس حجم الجهود التي بذلتها البعثات النوعية الثلاث (القرعة - التضامن - السياحة) في خدمة الحجاج، بما يجسد الصورة الحضارية لجمهورية مصر العربية.



وعزا فوز بعثة الحج المصرية بالجائزة، إلى التعاون والتنسيق غير المسبوق بين رؤساء البعثات النوعية الثلاثة، في تلبية كافة احتياجات حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى التركيز على الجانب الإرشادي لتوعية الحجاج بأهم الضوابط الخاصة بمناسك الحج.



وأوضح أن بعثة الحج المصرية توجت بالدرع الفضي للجائزة، لالتزامها بالجدول الزمني لمكاتب شئون الحجاج لكامل المراحل المتضمنة في البرنامج الزمني؛ حيث التزمت البعثة بكافة التعاقدات على مقار إقامة الحجاج لكل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك حجز موقعي مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، ووسائل النقل والإعاشة، وكذا اصدار التأشيرات لجميع الحجاج وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وكذلك إدخال بيانات الاستعداد المسبق خلال المدة الزمنية المحددة، الالتزام بتدريب العاملين بالبعثة وقادة المجموعات وفق الحقيبة المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية، وتوعية الحجاج بالمناسك وبالتعليمات والإجراءات الواجب تطبيقها على مدار رحلة الحج.



وتابع أنه تم كذلك نشر خطة توعوية لكامل مراحل رحلة الحج، متوائمة مع خطط نشر مركز توعية ضيوف الرحمن، وتوعية الحجاج بالمعايير والمواصفات والمقاييس الدولية للأمتعة المصاحبة، وتوعية الحجاج بتعليمات التفويج عند المغادرة حسب الضوابط المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى وجود أهداف استراتيجية موثقة لمكتب شئون الحجاج ومشاركة قيادات المكاتب في عمليات الإشراف على خدمات الحجاج خلال رحلة الحج، وكذلك جودة مقار الاقامة، ووسائل النقل، والرعاية الطبية وخدمات المشاعر المقدسة.



وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ، إلى أن فرق التقييم الخاصة بالجائزة، حرصت على زيارة مقر البعثة للاطلاع على استراتيجية العمل به ميدانياً، بالإضافة إلى تفقد مقار إقامة الحجاج بالمنطقة المركزية بالقرب من الحرم المكي الشريف، ومخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، ولقاء الحجاج لتقييم الخدمات المقدمة لهم؛ حيث تأكدوا من مدى رضا واستحسان وإشادة ضيوف الرحمن بالخدمات المقدمة لهم من قبل مسئولي البعثة.



تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق جائزة "لبّيتم" للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات للتطلع إلى التميز في تقديم خدماتهم؛ لخلق رحلة روحانية تفوق تطلعات ضيف الرحمن.



وتُشّجع الجائزة كافة مقدمي الخدمات للارتقاء بمستوى جودة أداء الخدمة برحلة ضيف الرحمن، سعيًا لرفع نسبة رضاه وتعزيز تجربته وجعلها فريدة من نوعها؛ وذلك من خلال تقييم مقدمي الخدمات بمعايير ومواصفات محددة من أهمها، جعل ضيف الرحمن محور أعمالها، وتحقيق التميز في العمل مع الشركاء الحكوميين، والارتقاء بمنظومة القطاع الخاص والثالث، وقياس رضا ضيف الرحمن، وقياس جودة أداء الخدمات والامتثال والالتزام.



وتستهدف الجائزة إبراز وتقدير الجهود المقدمة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وتشجيع الجهات ذات العلاقة على تحسين الخدمات المقدمة لتيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم، ورفع مستوى التنافسية في التميز لتقديم الخدمات بجودة عالية لدى الجهات ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز دور القيادات والعاملين في المنظومة من خلال التشجيع والتحفيز على التطوير المستمر.