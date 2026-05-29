فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

زعمت فتاة تحمل الجنسية الإيطالية، عبر منشورات نُسبت إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعرضت لواقعة اعتداء غير أخلاقي خلال وجودها في القاهرة، متهمة لاعب كرة قدم شهير بالضلوع في الحادث.

وأشارت في روايتها إلى أنها كانت قد تلقت دعوة للقاء اللاعب قبل أن تتعرض – بحسب قولها – للاعتداء داخل أحد المنازل، لافتة إلى أنها قامت بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة في يوليو 2025.

وأضافت أنها أدلت بأقوالها وقدمت ما تصفه بأدلة تتعلق بالواقعة، مؤكدة سعيها لإيصال روايتها للرأي العام ومطالبة بوقف مشاركة اللاعب مع المنتخب لحين انتهاء التحقيقات.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من اللاعب أو ممثليه القانونيين بشأن هذه الاتهامات، كما لم تُعلن الجهات المختصة نتائج نهائية للتحقيقات أو أي أحكام قضائية مرتبطة بالواقعة.

ويظل مبدأ قرينة البراءة ساريًا، إذ تُعد جميع الاتهامات مجرد ادعاءات لا يُعتد بها إلا بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي من الجهات المختصة.