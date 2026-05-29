قبل طرح الإسكان الجديد .. ما الحد الأقصى لصافي دخل المتقدم؟

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

ويترقب آلاف المواطنين تفاصيل الطرح الجديد، خاصة بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحدود القصوى للدخل المسموح به للتقديم على الوحدات السكنية، في إطار تنظيم عملية الاستفادة وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

طرح الإسكان الاجتماعى الجديد 

يشهد طرح الإسكان الاجتماعى الجديد، تقديم تسهيلات تمويلية كبيرة بالتعاون مع البنك المركزي، حيث يتم توفير الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة منخفضة تصل إلى 8% متناقصة، مع إمكانية السداد على فترات تمتد حتى 20 عامًا، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتسهيل امتلاك الوحدات السكنية. 

وأوضحت الوزارة أن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع أصبحت متاحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بداية من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026، حتى يتمكن الراغبون من الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط وآليات التقديم. 

ويأتي هذا المشروع بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من المطورين العقاريين، لضمان توفير وحدات متنوعة بمواصفات مناسبة داخل المدن الجديدة. 

ويتضمن الطرح تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في عدة مدن جديدة، أبرزها حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تتجاوز 383 فدانًا. 

كما أشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الوحدات سيستغرق نحو 4 سنوات، بينما تستغرق أعمال الخدمات والمرافق مدة تصل إلى 5 سنوات، مع التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الرئيسية خلال عام واحد فقط.

ما الحد الأقصى لصافي الدخل؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعى، الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب بقيمة 15 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للأسرة إلى 19 ألف جنيه شهريًا، وهي الضوابط التي سيتم العمل بها خلال الطرح المرتقب لشقق الإسكان الاجتماعي.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الإسكان المدعوم، وتوفير وحدات بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لشريحة كبيرة من الأسر والشباب.

كما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات الجديدة، حيث يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت التقديم.

وتضمنت الشروط أيضًا عدم سبق استفادة المتقدم أو أي فرد من أسرته، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر، من أي مبادرات سابقة للإسكان الاجتماعي، أو الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض ضمن مشروعات وزارة الإسكان.

وأكدت الشروط ضرورة الالتزام بحدود الدخل المقررة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب اشتراط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي يتم التقديم بها أو من المقيمين أو العاملين داخل نطاقها، وذلك بهدف تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.

