قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري انتهي.. الأهلي الأقوي هجوميا والزمالك الأوفر حظا دفاعيا
مقارنة تفصيلية بالأرقام بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا .. خبير تربوي يشرح
70 أضحية للأسر الأكثر احتياجًا في الغربية.. والمحافظ: التكافل المجتمعي أهم مظاهر العيد
أحلى من المطاعم.. طريقة عمل العكاوي بأسهل الخطوات
الشروط والأوراق المطلوبة.. كيفية حجز شقة في الإسكان الاجتماعي
«لا يوجد عزاء آخر».. أحمد حلمي بعد وداع والدته بمقابر العائلة في بنها
بعد نجاح سفن دوجز .. زينة ترفع دعوى ضد أحمد عز تطالب بزيادة نفقة المسكن
حلم العالم يبدأ.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في كأس العالم 2026
من مزارع شبعا.. زامير : الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق
البيت تفحم ..ماس كهربائي يحول فرحة العيد إلى مأساة لأسرة بسيطة بالعياط
اشتباك وصراخ بعد دخول رجال عربة السيدات بمترو القاهرة| فيديو
عبور 24 سفينة من مضيق هرمز خلال الساعات الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الشروط والأوراق المطلوبة.. كيفية حجز شقة في الإسكان الاجتماعي

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
خالد يوسف

تزايد بحث عدد كبير من المواطنين خلال الايام الماضية، عن أماكن وشروط وكيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026، التي يتم طرحها ضمن المبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعمة وأنظمة سداد ميسرة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مسكن لكل مواطن. 
 

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يمكن للراغبين في حجز وحدة سكنية، التقديم عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من هـــــنا.

- إنشاء حساب جديد للمستخدم.

- تسجيل البيانات الشخصية بشكل صحيح ودقيق.

- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

- سداد مقدم جدية الحجز وفق التعليمات المحددة بالإعلان.

- استكمال إجراءات الحجز والتقديم الإلكتروني

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم على شقق «سكن لكل المصريين 9»، وتشمل:

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة موضح بها صافي الدخل الشهري.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء أو مياه أو غاز».

- تقديم قسيمة الزواج في حالة المتزوجين

- تقديم شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت.

-إيصال سداد مقدم الحجز وكراسة الشروط.
 

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وضعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وصندوق الاسكان الاجتماعي، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، أبرزها:

- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- أن يكون التقديم في نطاق محل السكن أو العمل.

- عدم استفادة الماقدم سابقًا من وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

- الالتزام بحدود الدخل المحددة ضمن كراسة الشروط.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يتضمن الطرح الحالي تنفيذ 19000 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 383.12 فدانا وتتوزع هذه الوحدات على 8 مدن جديدة تشمل:

- حدائق أكتوبر

- أكتوبر الجديد

- العاشر من رمضان

- العبور الجديدة

- حدائق العاصمة

- السادات

- سوهاج الجديدة

- أسيوط الجديدة. 

حجز شقة وحدات الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي 2026 وزارة الإسكان صندوق الاسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

ميناء دمياط يتداول 12 سفينة للحاويات والبضائع العامة

إدانته لاستهداف دولة الكويت

العراق يدين استهداف الكويت ويشدد على رفض جميع الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة

روسيا

القوات الروسية تسيطر على 4 بلدات وتوجه 5 ضربات مشتركة خلال الأسبوع

بالصور

محافظ الشرقية يشيد بدور الجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الشرقية.. نحر 749 أضحية بالمجان في المجازر الحكومية المعتمدة

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

صحة الشرقية: تكثيف الرقابة على المجازر وحمامات السباحة ومصادر المياه

لحوم
لحوم
لحوم

منى زكي وابنتها لي لي في جنازة والدة أحمد حلمي

منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي
منى زكي وابنتها لي لي

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد