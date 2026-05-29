الشروط والأوراق المطلوبة.. كيفية حجز شقة في الإسكان الاجتماعي

تزايد بحث عدد كبير من المواطنين خلال الايام الماضية، عن أماكن وشروط وكيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026، التي يتم طرحها ضمن المبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مدعمة وأنظمة سداد ميسرة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مسكن لكل مواطن.



خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يمكن للراغبين في حجز وحدة سكنية، التقديم عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من هـــــنا.

- إنشاء حساب جديد للمستخدم.

- تسجيل البيانات الشخصية بشكل صحيح ودقيق.

- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF.

- سداد مقدم جدية الحجز وفق التعليمات المحددة بالإعلان.

- استكمال إجراءات الحجز والتقديم الإلكتروني

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم على شقق «سكن لكل المصريين 9»، وتشمل:

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة موضح بها صافي الدخل الشهري.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء أو مياه أو غاز».

- تقديم قسيمة الزواج في حالة المتزوجين

- تقديم شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت.

-إيصال سداد مقدم الحجز وكراسة الشروط.



شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وضعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وصندوق الاسكان الاجتماعي، عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، أبرزها:

- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- أن يكون التقديم في نطاق محل السكن أو العمل.

- عدم استفادة الماقدم سابقًا من وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

- الالتزام بحدود الدخل المحددة ضمن كراسة الشروط.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يتضمن الطرح الحالي تنفيذ 19000 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 383.12 فدانا وتتوزع هذه الوحدات على 8 مدن جديدة تشمل:

- حدائق أكتوبر

- أكتوبر الجديد

- العاشر من رمضان

- العبور الجديدة

- حدائق العاصمة

- السادات

- سوهاج الجديدة

- أسيوط الجديدة.