الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

رباب الهواري

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، من خلال مواجهة ودية مرتقبة أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، بمدينة أوهايو الأمريكية، في إطار البرنامج التحضيري للفراعنة قبل انطلاق البطولة العالمية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، باعتبارها فرصة قوية للاحتكاك بأحد أكبر المنتخبات العالمية، والعمل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل قبل خوض تحديات المونديال. كما يسعى حسام حسن إلى تجربة أكثر من عنصر وخطة تكتيكية خلال اللقاء، للوصول إلى التشكيل الأنسب قبل ضربة البداية.

اختبار قوي للفراعنة أمام السامبا

تمثل مواجهة منتخب البرازيل اختبارًا حقيقيًا لقدرات لاعبي منتخب مصر، خاصة أن المنتخب البرازيلي يمتلك تاريخًا كبيرًا وخبرة واسعة في البطولات العالمية، وهو ما يمنح لاعبي الفراعنة فرصة لاكتساب مزيد من الثقة والخبرة قبل مباريات كأس العالم.

ويأمل الجهاز الفني أن يحقق المنتخب أقصى استفادة فنية من المباراة، سواء على مستوى الانسجام بين اللاعبين أو تنفيذ الأفكار التكتيكية داخل الملعب، في ظل الطموحات الكبيرة التي يحملها المنتخب المصري خلال النسخة المقبلة من المونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وكانت قرعة بطولة كأس العالم 2026 قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة لكنها لا تخلو من التحديات الصعبة.

وتقام بطولة كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهو ما يزيد من قوة المنافسة والإثارة المنتظرة في الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

ويطمح منتخب مصر إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الفراعنة للظهور المشرف على الساحة العالمية، وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر مشاركة مميزة في كأس العالم 2026

