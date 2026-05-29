مصرع فتاة صعقا بالكهرباء في الأقصر

خيمت حالة من الحزن على أهالي منطقة المنشأة العماري شمال الأقصر عقب مصرع فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارا من شرطة النجدة بوفاة فتاة داخل منزلها بمنطقة منشأة العماري نتيجة تعرضها لصعق كهربائي

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة الأولية تبين وفاة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا بعد تعرضها لصعق كهربائي مفاجئ، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة أعمالها لكشف ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.