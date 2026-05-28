في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.. نحر 66 عجلًا بالأقصر وتوزيع لحوم على 13200 أسرة مستحقة

استقبلت مجازر مخافظة الاقصر خلال ثانى أيام العيد عدد 66 عجلًا، تم ذبحها وتجهيزها لتوزيع لحومها بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، صرح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، بأن المجازر الحكومية استقبلت الذبائح المقدمة من عدد من الجمعيات الخيرية، من بينها جمعية الأورمان، ومصر الخير، وجمعية علي العديسي، وبنك الطعام، وذلك ضمن جهود دعم الأسر المستحقة خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أن عدد الأسر المستفيدة من اللحوم التي تم توزيعها في ثانى أيام العيد بلغ نحو 13200 أسرة مستحقة، مؤكدًا استمرار تقديم خدمات الذبح المجاني داخل المجازر الحكومية طوال أيام العيد، مع توفير الإشراف البيطري الكامل لضمان سلامة وجودة اللحوم.

كما دعا جميع الجمعيات الخيرية والأهالي إلى الاستفادة من خدمات المجازر الحكومية بالأقصر، لما توفره من بيئة آمنة وصحية، إلى جانب الإشراف البيطري المتكامل على أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك.