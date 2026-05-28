ضربوه وطردوه من البيت.. عامل يتهم والده وزوجته بالتعدي عليه.. والأمن يضبط المتهمين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام والده وزوجة والده بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته وإجباره على ترك المنزل بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم من القائم على النشر (عامل - له معلومات جنائية "مصاب بجروح وكدمات متفرقة - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (والده "له معلومات جنائية" وزوجته) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بـاستخدام سلاح أبيض وطرده من المنزل لوجود خلافات عائلية بينهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.