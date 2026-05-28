حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية علي مناطق متفرقة من (مطروح- الضبعة -العلمين) قد يصاحبها سقوط الأمطار علي بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد، من نشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل خريطة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غدٍ الجمعة 29 مايو وحتى الثلاثاء 2 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مع تسجيل درجات حرارة شديدة الحرارة في جنوب البلاد تتجاوز حاجز الـ 40 درجة مئوية.

وأفادت هيئة الأرصاد، في بيانها الرسمي بأن البلاد تشهد طقساً معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويشتد ليكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

جددت هيئة الأرصاد تحذيراتها لقائدي المركبات والمسافرين على الطرق السريعة من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً). وأوضحت أن الشبورة ستؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشددة على أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المحاور والأسطح المائية.

كما رصدت الخرائط الجوية نشاطاً مستمراً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة طوال الفترة المعلنة، مما يساهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء والليل.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 31 إلى 33 درجة مئوية، والصغرى تسجل 21 إلى 22 درجة.
  • السواحل الشمالية: مستقرة بشكل ملحوظ؛ حيث تتراوح العظمى بين 26 إلى 27 درجة مئوية، والصغرى تسجل 19 إلى 20 درجة.
  • شمال الصعيد: تشهد ارتفاعاً تدريجياً؛ حيث تتراوح العظمى بين 34 إلى 37 درجة مئوية، والصغرى تسجل 20 إلى 24 درجة.
  • جنوب الصعيد: تسجل أجواءً شديدة الحرارة؛ حيث تتراوح العظمى بين 38 إلى 41 درجة مئوية (تصل لذروتها الثلاثاء المقبل)، والصغرى تسجل 24 إلى 27 درجة.
    وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات اليومية والنشرات الدورية التي تصدرها بانتظام، نظراً للتغيرات السريعة التي تطرأ على خرائط الطقس خلال هذه الفترة، معقبة بتهنئتها المستمرة بمناسبة الأيام المباركة.
