خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور خلال منشور: “دخلنا الدنيا بلا شئ وتعاركنا علي كل شئ وسنخرج بلا شئ وسنحاسب علي كل شئ”.

وكان قد نشر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا مثيرًا للجدل حول الأوضاع داخل نادي الإسماعيلي قبل مباراته الأخيرة في الدوري المصري الممتاز أمام فاركو.

وقال الغندور :" إن 18 لاعبًا داخل الإسماعيلي أغلقوا هواتفهم قبل مواجهة فاركو غدًا في الجولة الأخيرة من الدوري العام" ، في ظل حالة من الغموض داخل الفريق بعد الهبوط، مضيفًا أن الوضع الحالي يعكس أزمة كبيرة داخل النادي.