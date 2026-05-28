استعدادا للمونديال.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام روسيا وديًا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة ودية قوية مساء اليوم الخميس أمام منتخب روسيا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن التحضيرات الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال شهر يونيو المقبل.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تأتي أمام منتخب قوي بحجم روسيا، في إطار سعي الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل المشاركة المونديالية المرتقبة.

بروفة قوية للفراعنة قبل المونديال

ويعتبر الجهاز الفني لمنتخب مصر اللقاء فرصة مهمة لتجربة العناصر الأساسية والوقوف على مستوى اللاعبين قبل خوض البطولة العالمية، خاصة بعد المعسكر الحالي الذي شهد تركيزًا كبيرًا على الجوانب التكتيكية والبدنية.

وكشفت التدريبات الختامية للفراعنة عن الملامح الأقرب للتشكيل الذي سيبدأ به المنتخب المباراة، حيث استقر الجهاز الفني على الدفع بالقوام الأساسي لتحقيق أكبر استفادة فنية من المواجهة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام روسيا

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

* حراسة المرمى: مصطفى شوبير

* خط الدفاع: أحمد فتوح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني

* خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو

* خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، هيثم حسن

ويعول المنتخب المصري على سرعة الثلاثي الهجومي مرموش وتريزيجيه وهيثم حسن، إلى جانب تحركات زيزو وإمام عاشور في وسط الملعب، لاختبار قوة المنتخب الروسي وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل كأس العالم.

طاقم تحكيم جزائري للمباراة

وأسندت إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي لحلو بن براهم، ويعاونه محمد حمايدي وهيثم بوييمة، بينما يتواجد الحكم المصري محمود بسيوني كحكم رابع.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق ظهور قوي ومميز