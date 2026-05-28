التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب المرحلة الإبتدائية ، يشترط لنجاح التلميذ الحصول على الأقل على 30% من درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نتيجة صفوف المرحلة الإبتدائية تعلن بالألون وليس الدرجات ، على النحو التالي :

اللون الأزرق : من 85% إلى 100% يفوق التوقعات دائما ..وههو ما يوضح اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة

اللون الأخضر : من 65% إلى 80% يلبي التوقعات ، وهو ما يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة

اللون الأصفر : من 50% إلى 65% يلبي التوقعات أحيانا ، وهو ما يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم

اللون الأحمر : من 1 % إلى أقل من 50% أي أقل من المتوقع ، ويوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات وفي حاجة إلى كثير من الدعم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق ، وفي حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار دور ثاني ، وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر يعد راسباً وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين ، وفي حالة عدم الحضور لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة في نهاية العام الدراسي ، ويكون ذلك تحت اشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية ، وعلى إدارة المدرسة إخطار ولي الامر بتقرير البرناج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه من عدمه