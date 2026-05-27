أصل الحكاية

من صينية «المتزوجون» لـ «بوحة».. تاريخ اللحمة في السينما

عبد الفتاح تركي

بمناسبة حلول عيد الأضحى 2026 لطالما لعب الطعام دورًا مهمًا في السينما المصرية والعربية، ليس باعتباره عنصرًا ثانويًا داخل المشهد، بل بوصفه جزءًا من الحكاية نفسها، يعكس طبيعة الشخصيات والطبقات الاجتماعية والتحولات الاقتصادية والثقافية التي عاشها المجتمع عبر عقود طويلة، وكانت «اللحمة» تحديدًا من أكثر الرموز حضورًا في أفلام السينما، إذ ظهرت أحيانًا باعتبارها رمزًا للرفاهية، وأحيانًا أخرى باعتبارها حلمًا بعيد المنال أو وسيلة للكشف عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية داخل البيوت المصرية والعربية .

اللحمة في السينما المصرية.. رمز للطبقة والوجاهة الاجتماعية

ارتبط ظهور اللحمة في عدد كبير من الأفلام المصرية بفكرة الثراء والقدرة المادية، إذ كانت موائد الطعام العامرة باللحوم تعكس دائمًا الفوارق الطبقية بين الشخصيات، خاصة في أفلام الأبيض والأسود التي اهتمت بتقديم تفاصيل الحياة اليومية للمصريين بشكل دقيق ومؤثر .

سمير غانم - فؤاد خليل

وقد نجحت السينما المصرية في توظيف مشاهد الطعام واللحوم داخل الدراما بصورة جعلتها عالقة في ذاكرة الجمهور، سواء في المشاهد الكوميدية أو الاجتماعية أو حتى التراجيدية، لتصبح بعض الأطباق جزءًا من الثقافة الشعبية المرتبطة بالأفلام نفسها .

فيلم «بوحة».. اللحمة بوصفها جزءًا من الشخصية الشعبية

يعد فيلم بوحة من أبرز الأعمال التي ارتبطت فيها اللحمة بالحضور الشعبي داخل السينما المصرية، إذ قدم الفنان محمد سعد شخصية الجزار الشعبي الذي ارتبطت حياته اليومية باللحوم وأسواقها، لتتحول تفاصيل المهنة نفسها إلى جزء من البناء الكوميدي والدرامي للفيلم .

وظهرت اللحمة داخل أحداث الفيلم باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تكوين الشخصية الشعبية المصرية، حيث ارتبطت بالقوة والرزق والجدعنة، وهي مفردات استخدمتها السينما كثيرًا عند تقديم شخصية الجزار في الحارة المصرية .

«صينية المتزوجون».. الطعام بوصفه تعبيرًا عن الحياة الأسرية

أما فيلم صينية المتزوجون فقدم الطعام واللحوم بصورة مختلفة، إذ تحولت المائدة إلى مساحة تعكس العلاقات الأسرية والمواقف الاجتماعية بين الأزواج والعائلات، وهو ما جعل الطعام جزءًا من تطور الأحداث وليس مجرد تفصيل بصري داخل المشهد .

واعتمدت السينما العربية في عدد كبير من الأعمال على توظيف مشاهد الطعام للتعبير عن الاستقرار العائلي أو الأزمات الاقتصادية أو حتى الصراعات اليومية داخل البيوت، لذلك ظلت مشاهد الولائم والعزائم من أكثر المشاهد قربًا إلى الجمهور العربي .

مشاهد الطعام في السينما المصرية.. ذاكرة شعبية لا تُنسى

تميزت السينما المصرية بقدرتها على تحويل تفاصيل بسيطة مثل إعداد الطعام أو شراء اللحمة أو الجلوس حول المائدة إلى لحظات سينمائية خالدة، وهو ما ساهم في بقاء عدد كبير من هذه المشاهد حاضرًا في الذاكرة الجماعية للمشاهدين حتى اليوم .

كما ساهمت تلك المشاهد في نقل صورة دقيقة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري، إذ اختلف شكل حضور اللحمة والطعام من مرحلة إلى أخرى، وفقًا للمتغيرات المعيشية التي انعكست بشكل واضح على الأعمال الفنية والإنتاجات السينمائية المختلفة .

السينما العربية والطعام.. علاقة ممتدة عبر الأجيال

لم تقتصر علاقة السينما بالطعام على الأفلام المصرية فقط، بل امتدت إلى عدد كبير من الأعمال العربية التي استخدمت الولائم والأطعمة الشعبية كجزء من الهوية الثقافية والاجتماعية للشخصيات والأماكن .

وحرص صناع السينما العربية على توظيف الطعام باعتباره وسيلة بصرية قوية للتعبير عن البيئة المحلية والعادات والتقاليد، وهو ما جعل مشاهد الأكلات الشعبية واللحوم من أكثر العناصر التي تمنح الأفلام طابعًا واقعيًا قريبًا من الجمهور .

اللحمة في الأفلام.. من الكوميديا إلى النقد الاجتماعي

استخدمت بعض الأعمال السينمائية اللحمة والطعام أيضًا كأداة للنقد الاجتماعي، إذ كشفت من خلالها حجم الفوارق الطبقية أو الأزمات الاقتصادية أو طبيعة العلاقات داخل المجتمع، بينما اتجهت أعمال أخرى إلى توظيفها في إطار كوميدي خفيف ارتبط بالمواقف اليومية للمواطنين .

ولهذا بقيت مشاهد الطعام في السينما المصرية والعربية من العلامات البارزة التي تعكس تفاصيل المجتمع وتحولاته، خاصة مع ارتباط الجمهور العربي العاطفي والثقافي بالمائدة والأكلات الشعبية التي تمثل جزءًا من الهوية اليومية في الحياة العربية .

