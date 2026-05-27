الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

في عيد الأضحى .. لا تفرط في تناول اللحوم لهذه الأسباب

عبد الفتاح تركي

مع حلول أول أيام عيد الأضحى 2026، اهتم المواطنون بالعادات الغذائية المرتبطة بهذه المناسبة، وعلى رأسها تناول اللحوم التي تمثل جزءًا أساسيًا من طقوس الاحتفال، إلا أن الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء قد يحمل مخاطر صحية متعددة، ما يدفع الخبراء إلى التأكيد على أهمية الاعتدال واتباع نظام غذائي متوازن لتجنب أي مضاعفات محتملة.

وتعد لحوم الأضاحي من المصادر الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكنها في الوقت ذاته تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والكوليسترول، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صحة الإنسان عند تناولها بكميات كبيرة، خاصة خلال أيام العيد التي تشهد زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك.

أضرار الإفراط في تناول اللحوم في عيد الأضحى

يرتبط الإفراط في تناول اللحوم الحمراء بعدد من المخاطر الصحية التي قد تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة، حيث تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط قد يرفع من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نتيجة احتواء هذه اللحوم على نسب عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، ما يؤدي إلى زيادة فرص تصلب الشرايين وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب.

كما يؤثر الإفراط في البروتين الحيواني على صحة العظام، إذ قد يؤدي إلى زيادة فقدان الكالسيوم عبر البول، وهو عنصر أساسي للحفاظ على قوة العظام وكثافتها، ما قد يرفع من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام على المدى الطويل.

ومن بين المخاطر الصحية الآتية أيضًا، زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث يرتبط تناول اللحوم بكميات كبيرة خلال المناسبات بارتفاع احتمالات الإصابة بهذا المرض، خاصة مع غياب التوازن الغذائي.

ولا تقتصر الأضرار على ذلك، بل تمتد لتشمل احتمالية تكوّن حصوات الكلى والمرارة، نتيجة ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى آلام حادة ومشكلات صحية تؤثر على وظائف هذه الأعضاء الحيوية.

كما يعاني كثير من الأشخاص من اضطرابات هضمية عند الإفراط في تناول اللحوم، مثل عسر الهضم وصعوبة التبرز، وهو ما يؤثر على كفاءة الجهاز الهضمي ويؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، إضافة إلى أن السعرات الحرارية المرتفعة في اللحوم قد تسهم في زيادة الوزن، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة وطرق طهي غير صحية.

نصائح صحية لتناول اللحوم خلال عيد الأضحى

لتجنب الأضرار الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول اللحوم، ينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإرشادات التي تساعد على تحقيق التوازن الغذائي والاستفادة من القيمة الغذائية للحوم دون التعرض لمخاطر.

في مقدمة هذه النصائح، ضرورة ممارسة الرياضة الخفيفة بشكل يومي، لما لها من دور في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجسم بشكل عام، إلى جانب أهمية تنويع مكونات الوجبة بحيث تشمل الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة إلى جانب اللحوم.

كما يُنصح بإزالة الدهون الزائدة من اللحوم قبل الطهي، حيث يساعد ذلك في تقليل نسبة الدهون المستهلكة، مع تفضيل طرق الطهي الصحية مثل السلق بدلًا من القلي أو التحمير، لما لها من تأثير إيجابي على سهولة الهضم وتقليل الدهون.

ويفضل كذلك تقديم الخضروات المطهية إلى جانب اللحوم، حيث تسهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية بشكل متوازن، كما يُعد اختيار قطع اللحم الأقل دهونًا من الخيارات الصحية التي يجب مراعاتها.

وفيما يتعلق بالكميات المناسبة، يُنصح بتناول ما بين 3 إلى 4 قطع صغيرة من اللحوم الحمراء يوميًا، مع الحرص على أن يكون نصف الطبق مخصصًا للحوم والنصف الآخر للخضروات أو السلطة، وهو ما يساعد في تحقيق التوازن الغذائي وتجنب الإفراط.

التوازن الغذائي مفتاح الوقاية خلال عيد الأضحى

يؤكد المختصون أن الحفاظ على الصحة خلال عيد الأضحى لا يعني الامتناع عن تناول اللحوم، بل يعتمد بشكل أساسي على الاعتدال في الكميات واتباع أسلوب غذائي متوازن يضمن حصول الجسم على احتياجاته دون تحميله أعباء إضافية.

ويعد الالتزام بالنصائح الصحية خلال هذه الفترة خطوة مهمة لتفادي المشكلات الصحية الشائعة، خاصة مع زيادة الإقبال على تناول اللحوم، ما يجعل الوعي الغذائي عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة العامة والاستمتاع بأجواء العيد دون مضاعفات.

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

