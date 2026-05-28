براونيز التمر بالمكسرات من ألذ الحلويات الصحية اللي تجمع بين الطعم الغني والقوام الطري. الوصفة دي مناسبة كسناك مشبع، مع القهوة، أو حتى كتحلية صحية بعد الأكل، وتعطى طاقة رائعة بفضل التمر والمكسرات الطبيعية.

لذا قدمت الشيف ايناس فتحى ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية.

طريقة عمل براونيز التمر بالمكسرات الصحية..





المقادير (صينية 20×20 سم)

المكونات الجافة:

1 كوب شوفان مطحون ناعم (100 جم)

½ كوب دقيق لوز أو لوز مطحون (50 جم)

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

½ ملعقة صغيرة قرفة

المكونات السائلة:

1 كوب تمر طري منزوع النوى (180 جم)

½ كوب حليب دافئ (120 مل)

2 بيضة

¼ كوب زبدة فول سوداني أو زبدة لوز (60 جم)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

الإضافات:

½ كوب جوز أو عين جمل مجروش (60 جم)

2 ملعقة كبيرة شوكولاتة داكنة مبشورة أو شيبس شوكولاتة صحي

للتزيين:

2 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني مذابة

2 ملعقة كبيرة مكسرات مجروشة





طريقة التحضير ..



1. تجهيز التمر

ضعي التمر في بولة مع الحليب الدافئ.

اتركيه 10 دقائق حتى يطرى.

اضربيه بالخلاط حتى يصبح كريمي وناعم.

2. تحضير الخليط السائل

أضيفي البيض والفانيليا وزبدة الفول السوداني إلى خليط التمر.

اضربي المكونات جيدًا حتى يصبح القوام متجانس.

3. خلط المكونات الجافة

في بولة أخرى اخلطي:

الشوفان المطحون

دقيق اللوز

الكاكاو

القرفة

البيكنج باودر

رشة الملح

4. دمج الخليط

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا للخليط السائل مع التقليب.

قلبي حتى تحصلي على خليط براونيز كثيف قليلًا.

أضيفي المكسرات والشوكولاتة الداكنة وقلبي بخفة.

5. الخَبز

بطني الصينية بورق زبدة.

اسكبي الخليط وساوي السطح.

وزعي المكسرات على الوجه.

اخبزي في فرن مُسخن مسبقًا على 180 درجة لمدة 20–25 دقيقة.

يفضل عدم المبالغة في الخَبز حتى تظل البراونيز طرية من الداخل.

6. التزيين والتقديم

بعد أن تبرد قليلًا، زينيها بخطوط زبدة الفول السوداني المذابة.

قطعيها مربعات وقدميها.