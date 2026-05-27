بالصور

لفطور أول يوم عيد الأضحى.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات

آية التيجي

تعتبر الكبدة الإسكندراني من أشهر الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثيرون في فطور أول أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة بعد ذبح الأضحية، حيث تتميز بمذاقها القوي ورائحتها الشهية وسهولة تحضيرها في وقت سريع، ما يجعلها من الأطباق الأساسية على مائدة العيد في كثير من البيوت المصرية.

ومع زيادة البحث عن وصفات فطار عيد الأضحى 2026، نقدم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الحارة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي بخطوات بسيطة وتتبيلة تمنحها طعمًا مثل المطاعم.

مقادير الكبدة الإسكندراني:
كيلو كبدة مقطعة شرائح شاورما
رأس ثوم مفروم
ربع كيلو فلفل أخضر بارد مقطع صغير
2 فلفل حار أحمر وأخضر مقطع
ربع كوب خل
ربع كوب عصير ليمون
ملح وفلفل أسود
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
زيت
للتقديم:
فلفل حار
شرائح ليمون
2 حزمة جرجير
10 أرغفة فينو أو خبز بلدي

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني:
ـ في البداية، يوضع مقدار مناسب من الزيت داخل طاسة أو “ووك” على نار عالية حتى يسخن جيدًا.

ـ يضاف الثوم المفروم مباشرة مع الفلفل الأخضر والحار، إلى جانب الكمون والكزبرة، ويتم التقليب السريع لعدة ثوانٍ فقط حتى تظهر رائحة التوابل.

ـ بعد ذلك، تضاف الكبدة وتقلب على نار عالية مع التحريك من وقت لآخر حتى تنضج وتحافظ على طراوتها.

ـ ثم يضاف الخل وعصير الليمون والملح، وتترك لمدة دقيقتين إضافيتين حتى تتشرب النكهات بالكامل.

ـ وتقدم الكبدة الإسكندراني ساخنة داخل العيش الفينو أو الخبز البلدي مع الجرجير وشرائح الليمون والفلفل الحار، لتصبح وجبة مثالية لفطور أول يوم العيد.

نصائح لنجاح الكبدة الإسكندراني

ـ استخدام نار عالية يمنح الكبدة طعم المحلات.
ـ عدم الإفراط في التسوية حتى لا تصبح جافة.
ـ إضافة الليمون والخل في النهاية يحافظ على طراوة الكبدة.
ـ يمكن إضافة رشة شطة لمحبي الطعم الحار.

