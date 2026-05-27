سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

روى زوج يُدعى محمد شريف تفاصيل وفاة زوجته السيدة فاطمة يونس الحردي، في منشور مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلاله عن اللحظات الأخيرة في حياتها، مؤكدًا أنها رحلت وهي صائمة داخل المسجد الذي قامت بتأسيسه استعدادًا لافتتاح أكاديمية دينية عقب عيد الأضحى.

وكتب الزوج عبر حسابه على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الصلاة على روح زوجتي فاطمة يونس الحردي غدًا عقب صلاة الظهر بمسجد التوبة بمدينة دمنهور، والعزاء على المقابر»، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وأضاف: «ربنا يرحمك يا فاطمة.. سبقتيني إلى الجنة، هتعيدي هناك يا حبيبتي»، معبرًا عن حزنه العميق بعد رحيل زوجته، التي أكد أنها كانت تحمل حلمًا كبيرًا لخدمة أبناء المسلمين وتعليمهم تعاليم السنة النبوية.

وأشار إلى أن الراحلة توفيت داخل المسجد الذي قامت بتأسيسه بنفسها ضمن «أكاديمية درب السنة»، والتي كانت تستعد لافتتاحها عقب عيد الأضحى، بهدف تربية الأطفال والشباب على مبادئ السنة النبوية والأخلاق الإسلامية.

