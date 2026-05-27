الداخلية: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك

 رفعت وزارة الداخلية مستوى الجاهزية والاستعداد إلى الدرجة القصوى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لتأمين احتفالات المواطنين على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ خطة أمنية شاملة، تستهدف تحقيق الانتشار الواسع للقوات وتوفير مظلة أمنية متكاملة تضمن للمواطنين الاحتفال في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية لضمان سلامة المواطنين خلال فترة الأعياد والمناسبات.

وتدار هذه المنظومة الأمنية المتطورة عبر غرف العمليات بمديريات الأمن المرتبطة بمركز العمليات الأمنية بالوزارة لمتابعة تحركات القوات ميدانياً على مدار الساعة ما يتيح سرعة التعامل مع مختلف البلاغات والمواقف الطارئة.

وفى إطار تعزيز التأمين بالمناطق الحيوية شددت الوزارة من إجراءاتها بمحيط الحدائق والمتنزهات العامة والمناطق الأثرية والسياحية ودور العرض السينمائي التي تشهد إقبالاً كثيفاً خلال أيام العيد.

كما تم الدفع بخدمات وارتكازات أمنية ثابتة ومتحركة تضم عناصر بحثية ونظامية إلى جانب عناصر من الشرطة النسائية بما يضمن سرعة الاستجابة لأى خروج عن القانون مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين وبما يعكس الصورة الحضارية للشرطة المصرية.

وعلى صعيد الحركة المرورية، تشهد الطرق والمحاور الرئيسية، خاصة الرابطة بين المحافظات والمؤدية إلى المناطق الساحلية، انتشاراً مكثفاً للخدمات المرورية تزامناً مع زيادة معدلات التنقل خلال العيد ويتم متابعة الحالة المرورية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على الكاميرات وأجهزة الرصد الحديثة المرتبطة بغرف عمليات المرور بما يضمن التدخل السريع للتعامل مع الكثافات أو أي معوقات مرورية.

كما امتدت الخطة الأمنية لتشمل مرافق النقل الجماعي، حيث تم تعزيز التواجد الأمني داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بالتزامن مع زيادة أعداد الركاب إلى جانب تنفيذ عمليات تمشيط مستمرة داخل المحطات وعربات القطارات لضمان تحقيق أعلى درجات التأمين.

فى السياق ذاته ونظراً للإقبال الكبير على نهر النيل والمسطحات المائية خلال فترة العيد، كثفت الوزارة حملاتها على طول المجرى الملاحي لنهر النيل لضمان التزام العائمات ومراكب النزهة بالحمولات المحددة والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة بها.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الدؤوبة لتوفير مناخ آمن ومطمئن لاحتفالات المواطنين بالعيد في إطار منظومة أمنية حديثة تعكس ما شهدته من تطوير شامل وتبرز الوجه الحضاري والإنضباطى للشرطة المصرية.

