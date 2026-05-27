قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى
الملك سلمان بن عبد العزيز: نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج
أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع عيار 21 والجنيه الذهب
لماذا يجب زيارة الأقارب أول يوم العيد؟.. الإفتاء: احرصوا عليها لـ4 أسباب
الرئيس السيسي يشارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بالقيادة الاستراتيجية
خطيب الجامع الأزهر: عيد الأضحى يجسد أعظم معاني التضحية والبذل والعطاء
الداخلية: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك
تراجع أسعار الزيت والبيض وتحركات محدودة للأرز والسكر أول أيام عيد الأضحى 2016
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية
وسط أهله وناسه.. أحمد العوضي يحتفل بعيد الأضحى في "عين شمس"
وزير دفاع الاحتلال: قضينا على القائد الرابع للجناح العسكري لحركة حماس في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026 ارتفاعًا ملحوظًا داخل الأسواق المصرية، وسط متابعة كبيرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة بنحو 20 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة وصلت إلى 160 جنيهًا.

ويأتي صعود الذهب بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية وارتفاع قيمة أونصة الذهب، إلى جانب تغيرات دولار الصاغة مقارنة بسعر الدولار داخل البنوك.

أسعار الذهب اليوم في مصر أول أيام عيد الأضحى

سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية المستويات التالية:

سعر عيار 24

سعر البيع: 7,785 جنيهًا

سعر الشراء: 7,735 جنيهًا


سعر جرام عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية

سعر البيع: 6,810 جنيهات

سعر الشراء: 6,770 جنيهًا

سعر عيار 18

سعر البيع: 5,835 جنيهًا

سعر الشراء: 5,805 جنيهات


عيار 14

سعر البيع: 4,540 جنيهًا

سعر الشراء: 4,515 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب والأونصة اليوم

واصل سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفاعه داخل السوق المحلية، ليسجل:

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 54,480 جنيهًا

سعر الشراء: 54,160 جنيهًا

وسجلت أونصة الذهب:

الأونصة بالجنيه المصري:

بيع: 242,075 جنيهًا

شراء: 240,650 جنيهًا

الأونصة بالدولار:

4,507.14 دولار

ارتفاع دولار الصاغة مقارنة بالبنوك

سجل دولار الصاغة نحو 53.71 جنيه، مقارنة بسعر 52.22 جنيه داخل البنوك، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في مصر وحركة التسعير اليومية داخل سوق الصاغة.

لماذا ارتفعت أسعار الذهب أول أيام العيد؟

يرتبط ارتفاع أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى بعدة عوامل، أبرزها:

صعود سعر الأونصة عالميًا

تغيرات سعر الدولار في سوق الذهب

زيادة الطلب على شراء الذهب خلال المناسبات والأعياد

تحركات السوق المحلية والتسعير الفوري للمعدن الأصفر

ويظل سعر الذهب عيار 21 اليوم المؤشر الأكثر متابعة من جانب المواطنين باعتباره العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا داخل السوق المصرية.

ويبحث المهتمين عن أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026 حول أسعار الذهب اليوم، سعر الذهب اليوم في مصر، سعر جرام الذهب عيار 21، سعر الجنيه الذهب، سعر الذهب عيار 24، أسعار الذهب في مصر، سعر الأونصة اليوم، دولار الصاغة، سعر الذهب الآن.

أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب صعود الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر أول أيام عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

صورة تعبيرية

عقب هبوطه.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

الذهب

دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني؟.. نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى

غزالة

بعد واقعة قرد السادات.. تفاصيل هروب غزالة من مزرعة بالمنوفية أثناء بيعها

الشاب ووالدته

كما ربياني صغيرًا.. شاب يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء مناسك الحج

بالصور

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

لفطور أول يوم عيد الأضحى.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

بإطلالة وردية ناعمة وجذابة .. فرح شعبان تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد