مسؤول بالحرس الثوري: احتمال تجدد الحرب مع أمريكا ضئيل
مستشار المرشد الإيراني: مضيق هرمز الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة
مونديال 2026.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية روسيا
التأمين الطبي.. الصحة: فرق الرعاية الحرجة تتابع 23 مستشفى و3 مراكز عمليات في 7 محافظات
صالح الجاسر يرد على حاج خلال استقلاله قطار المشاعر مع الحجاج.. أنا وزير النقل السعودي
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة في قطاع غزة
الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصري و الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعمال يوم النحر وسبب تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليها
الأرصاد: طقس ربيعي مستقر خلال عيد الأضحى وملائم للتنزه والملاحة البحرية
140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى
الملك سلمان بن عبد العزيز: نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج
أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع عيار 21 والجنيه الذهب
أخبار العالم

خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج يوم الحج الأكبر يمثل صورةً مشرقةً لكمال الإسلام وجماله
أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي أن مشهد الحجيج يوم الحج الأكبر يمثل صورةً مشرقةً لكمال الإسلام وجماله، في اجتماع القلوب على التوحيد والطاعة والأخوّة الإيمانية.

جاء ذلك في خطبة الشيخ الحذيفي عقب أداء جموع المصلين في المسجد النبوي، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى، حيث أشار الشيخ الحذيفي إلى أن هذا المشهدَ البهيجَ الذي توافدت فيه جموعُ الحجيج في أزهى صور البهاء والجمال، يُجسِّد عظمةَ هذا الدين الرباني الخالد، ويُبرز ما يقوم عليه من عقيدة التوحيد الخالص، في واحدٍ من أعظم مشاهد الإسلام وأجمع مواقفه، وهو موقفُ الحجِّ الأكبر، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وبيَّن أن الإسلام، إلى جانب ترسيخه لعقيدة التوحيد، يُقيم البناء الاجتماعي على أسس العدل والرحمة والمعاني الإنسانية الكاملة، بما يُصلح الفرد في عقيدته وسلوكه وأخلاقه ومعاملاته، ويُعزِّز تماسك المجتمع وتكافله وتراحمه وحسن التعامل بين أفراده، مستشهدًا بقول الله تعالى:- (إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ).

وتناول الدكتور الحذيفي مضامين خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، مبينًا ما اشتملت عليه من قواعد جامعة وأصول راسخة، أكدت حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأرست مبادئ العدل والمساواة وصيانة الحقوق، ودعت إلى الاعتصام بكتاب الله والاستقامة على هداه، مستشهدًا بوصيته ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (وقد تركتُ فيكم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به: كتابَ الله).

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أن عيد الأضحى يمثل مناسبة لتعزيز معاني المحبة والوحدة والاجتماع على الخير، والدعاء بأن يديم الله على البلاد نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، مؤكدا أن تقوى الله تمثل جِماعَ الوصايا وأساس صلاح الأحوال في الدنيا والآخرة، فهي زينة القلوب والسرائر، ووصية الله لعباده الأولين والآخرين، داعيًا إلى التمسك بها في مختلف شئون الحياة، لما فيها من صلاح الفرد والمجتمع.

