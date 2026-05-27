شاهد.. هليكوبتر تحلق فوق ساحات المصلين خلال صلاة العيد في أكتوبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر طائرة هليكوبتر ، تحلق فوق تجمعات المصلين أثناء أداء صلاة عيد الأضحى بمدينة 6 أكتوبر، ما أثار حالة من الجدل والتفاعل بين المستخدمين.

وأظهر الفيديو الطائرة وهي تحلق في سماء المنطقة ، بالتزامن مع توافد آلاف المواطنين لأداء صلاة العيد في الساحات المخصصة، وسط أجواء من الفرحة والاحتفال بالمناسبة، وذلك ضمن إجراءات تأمين أو متابعة ميدانية لتنظيم الاحتفالات خلال العيد.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه ساحات صلاة العيد بمدينة 6 أكتوبر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لأداء الشعائر وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة المصلين.