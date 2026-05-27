التأمين الطبي.. الصحة: فرق الرعاية الحرجة تتابع 23 مستشفى و3 مراكز عمليات في 7 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الفرق الطبية والإدارية والفنية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة قامت بزيارات ميدانية على 23 مستشفى في 7 محافظات، بالإضافة إلى 3 مراكز عمليات وطوارئ، وذلك للمتابعة الدقيقة لتنفيذ خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الفرق تعمل بالتنسيق الكامل مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، حيث تقوم بالتحقق من جاهزية أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وبنوك الدم ومخازن الأزمات، مع التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام سير العمل، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طوارئ خلال أيام العيد.

سرعة الاستجابة في الأقسام الحرجة

ونوه الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية، بأهمية الاستعداد التام والتنفيذ الدقيق لخطة التأمين الطبي، مع تعزيز سرعة الاستجابة في الأقسام الحرجة وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة في جميع المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، استمرار عمل الخطوط الساخنة 137 و16474 على مدار الـ24 ساعة للتنسيق السريع ونقل الحالات الحرجة، ما يعزز منظومة الرعاية العاجلة ويضمن التدخل الفعال.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الميدانية الدورية لجميع المنشآت الصحية خلال فترة العيد، بهدف تحقيق أعلى درجات الجاهزية وضمان سلامة وطمأنينة المواطنين.