«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

بدأ اتحاد الكرة المصري اتخاذ خطوات حاسمة استعدادًا للموسم الكروي المقبل، بعد ما أرسلت إدارة التراخيص مخاطبات رسمية إلى الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات القارية، تتضمن مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها للحصول على الرخصة الإفريقية التي تعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويبرز نادي الزمالك باعتباره أحد أكثر الأندية التي تواجه ضغوطًا في هذا الملف، بسبب الأزمات المالية والقضايا المعلقة المتعلقة بمستحقات عدد من اللاعبين والمدربين السابقين.

وتشير التقارير إلى أن النادي الأبيض مطالب بالتحرك سريعًا لتسوية تلك الالتزامات قبل انتهاء المهلة المحددة.

تفاصيل أزمة قيد الزمالك

يعانى نادى الزمالك من 18 قضية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا تمنعه من القيد، بسبب لاعبين أو مدربين سابقين، أو أندية سابقة للاعبين بالفريق، وهو ما قد يحرم الفريق من الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة فى بطولات كاف الموسم الجديد.

وتخص هذه القضايا كلا من جوزيه جوميز و3 من مساعديه، كريستيان جروس، فرجاني ساسي، نادي إستريلا البرتغالي، نادي شارلروا البلجيكي، نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)، أوليكساندريا الأوكراني (صفقة خوان بيزيرا).

هذا بالإضافة إلى إبراهيما نداي، سانت إيتيان الفرنسي (صفقة محمود بنتايج)، اتحاد طنجة المغربي، أحمد الجفالي، أوليكساندريا الأوكراني (القسط الثاني من صفقة بيزيرا)، يانيك فيريرا ، سامسون أكينولا، مساعد يانيك فيريرا.

شروط الرخصة الأفريقية الجديدة

ووفقًا للمخاطبات الرسمية، شددت إدارة التراخيص على ضرورة قيام الأندية بتسوية جميع المستحقات المالية المتأخرة لصالح اتحاد الكرة، مع تقديم ما يثبت سداد هذه الالتزامات.

كما تضمنت التعليمات ضرورة معالجة أي مديونيات أو أحكام مالية صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سواء من خلال السداد الكامل أو التوصل إلى اتفاقات وجدولة مع الجهات المعنية.

ومنحت إدارة التراخيص الأندية مهلة أخيرة تنتهي في 31 مايو الجاري لإنهاء هذه الملفات، مؤكدة أن عدم الالتزام بالشروط المطلوبة قد يعرقل الحصول على الرخصة الإفريقية، وبالتالي يهدد مشاركة بعض الفرق في البطولات القارية خلال الموسم المقبل.

وتزداد أهمية هذا الملف في ظل نجاح الزمالك في حجز مقعده ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري المصري الممتاز في مركز يؤهله للمشاركة القارية.

كما ضمن نادي بيراميدز الوجود في البطولة نفسها، في حين تأهل الأهلي وسيراميكا كليوباترا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتكمن خطورة الموقف بالنسبة للزمالك في أن النادي يواجه عددًا من قرارات إيقاف القيد الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقات مالية متأخرة.

وتشير المعطيات الحالية إلى وجود نحو 18 قضية مُرتبطة بحقوق لاعبين ومدربين سابقين، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة الإدارة في الفترة المقبلة.