الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

آية التيجي

يُعد تخزين اللحوم بطريقة صحيحة من أهم الخطوات التي تساعد في الحفاظ على الطعم والجودة والقيمة الغذائية، خاصة مع زيادة شراء اللحوم خلال المناسبات والأعياد.

ويؤكد خبراء التغذية وسلامة الغذاء أن سوء تخزين اللحوم قد يؤدي إلى فقدان النكهة أو نمو البكتيريا وفساد الطعام، حتى وإن كانت اللحوم من الأنواع عالية الجودة، وفقا لما نشر في موقع carnivoresociety.

علامات تدل على أن اللحوم طازجة

وهناك مجموعة من العلامات الأساسية التي تساعد في معرفة جودة اللحوم، أبرزها:
ـ اللون الأحمر الطبيعي للحوم الطازجة
ـ القوام المتماسك غير اللزج
الرائحة الطبيعية الخفيفة
ـ عدم وجود سوائل زائدة أو تغيّر واضح في اللون
أما ظهور رائحة حامضة أو ملمس لزج فقد يكون مؤشرًا على فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

أفضل طريقة لحفظ اللحوم في الثلاجة

ينصح الخبراء بحفظ اللحوم الطازجة في درجة حرارة تتراوح بين صفر و4 درجات مئوية داخل الثلاجة، مع وضعها في الرف السفلي داخل عبوات محكمة الغلق لمنع تسرب السوائل إلى باقي الأطعمة.
كما يُفضل:
ـ تغليف اللحوم جيدًا
ـ عدم تركها مكشوفة داخل الثلاجة
ـ وضع تاريخ التخزين على العبوة
ـ استخدام اللحوم خلال 3 أيام كحد أقصى

خطوات تخزين اللحوم في الفريزر

لحفظ اللحوم لفترات طويلة، يجب تخزينها داخل الفريزر على درجة حرارة -18 مئوية أو أقل، مع تقسيمها إلى كميات صغيرة مناسبة للاستخدام اليومي.
ويُنصح باستخدام:
ـ أكياس تفريغ الهواء
ـ التغليف المحكم لمنع حروق التجميد
ـ كتابة تاريخ التجميد على كل عبوة

ويمكن حفظ شرائح اللحم واللحوم الكبيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، بينما يُفضل استخدام اللحم المفروم خلال 3 أشهر للحفاظ على الجودة.

الطريقة الصحيحة لتذويب اللحوم المجمدة

ويحذر الخبراء من ترك اللحوم المجمدة في درجة حرارة الغرفة، لأن ذلك يزيد من فرص نمو البكتيريا.

وأفضل الطرق الآمنة لتذويب اللحوم تركها داخل الثلاجة تدريجيًا لمدة 12 إلى 24 ساعة، أو وضعها داخل كيس محكم في ماء بارد مع تغيير الماء كل نصف ساعة.كما يُفضل طهي اللحوم فور ذوبانها وعدم إعادة تجميدها مرة أخرى إلا بعد الطهي.

أخطاء شائعة تفسد اللحوم

وهناك بعض الأخطاء التي تقلل جودة اللحوم بسرعة، ومنها:
ـ فتح وغلق الفريزر باستمرار
تكديس الثلاجة بشكل يمنع التهوية
ـ حفظ اللحوم بجوار أطعمة ذات روائح قوية
ـ إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها
ـ ترك اللحوم مكشوفة داخل الثلاجة

نصائح مهمة للحفاظ على جودة اللحوم

ـ تقسيم اللحوم إلى حصص صغيرة قبل التجميد
ـ استخدام عبوات محكمة الغلق
ـ تنظيف الثلاجة والفريزر بانتظام
ـ طهي اللحوم خلال المدة الموصى بها
ـ عدم تخزين اللحوم لفترات أطول من اللازم

