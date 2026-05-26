نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أنه يسيطر على عدد من المواقع التي وصفها بالاستراتيجية داخل المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

طبيعة الانتشار ونطاقه الزمني

وأضاف نتنياهو أن العمليات العسكرية مستمرة في إطار ما وصفه بـ"أهداف أمنية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الانتشار أو نطاقه الزمني.

تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار تبادل القصف والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهات في المنطقة.

