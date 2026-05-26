موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟

يحل علينا غدا الأربعاء عيد الأضحى المبارك 2026، ويبحث عدد كبير من الناس عن موعد صلاة عيد الأضحى 2026، ووقت إقامة الصلاة في المحافظات، إلى جانب معرفة أفضل الأعمال المستحبة في صباح العيد، حيث يعد عيد الأضحى أحد أعظم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون كل عام، والذي يجتمع فيه التكبير والفرحة وصلة الرحم ونحـ.ــر الأضاحي تقربا إلى الله تعالى.

وفي السطور التالية نتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة وباقي المحافظات وكيفية صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر

القاهرة: 6:21 صباحًا

الجيزة: 6:21 صباحًا

الإسكندرية: 6:23 صباحًا

بورسعيد: 6:14 صباحًا

السويس: 6:16 صباحًا

أسوان: 6:26 صباحًا

مرسى مطروح: 6:34 صباحًا

السلوم: 6:42 صباحًا

دمياط: 6:15 صباحًا

الإسماعيلية: 6:15 صباحًا

العريش: 6:08 صباحًا

كيفية صلاة عيد الأضحى

من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

سنن عيد الأضحى