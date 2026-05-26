الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن ينوي السفر إلى بطولة كأس العالم بقائمة تضم 26 لاعبًا، مع وجود اتجاه لاستبعاد لاعب من القائمة النهائية.

وأوضح أن الاستبعاد المحتمل قد لا يكون لأسباب فنية، وإنما بسبب إصابة قد تُجبر الجهاز الفني على استبعاد اللاعب المعني، مع احتمالية ضم لاعب بديل في القائمة النهائية.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد موقف اللاعب المصاب، ومدى قدرته على اللحاق بالمباريات قبل الاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب.

وفي إطار أخر ، كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الجهاز الإداري لمنتخب مصر، بناءً على قرار من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، أنهى كافة الإجراءات الخاصة بسفر اللاعب مصطفى محمد من فرنسا، استعدادًا لانضمامه لمعسكر المنتخب.

وأوضح عبد الباسط أن اللاعب قام باستخراج الفيش والتشبيه، بالإضافة إلى إنهاء بعض الأوراق الرسمية الأخرى، كما كان لديه موعد داخل السفارة الأمريكية للحصول على التأشيرة.

وأشار إلى أن مصطفى محمد تم استبعاده في النهاية من قائمة المنتخب، مؤكدًا بحسب معلوماته أن القرار لم يكن فنيًا.