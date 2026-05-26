فن وثقافة

فريدة سيف النصر بعد خضوعها لفحوصات طبية: ادعوا لي ماتطلعش جلطة

ميرنا محمود

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تعرضها لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور  شاركته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتبت فريدة سيف النصر: «ادعوا لي والنبي، وما تطلعش جلطة، عالدوبلر والتحاليل الظاهر بقت متعودة.

ويذكر ان أثارت الفنانة فريدة سيف النصر تفاعلًا واسعًا بعد منشور مطول عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، تحدثت خلاله عن أسباب غيابها عن الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن ابتعادها لم يكن بسبب قلة العروض كما يعتقد البعض.

وأوضحت فريدة سيف النصر أنها اعتذرت خلال الفترة الماضية عن عدد من الأعمال الفنية، حتى في موسم رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها ترفض المشاركة في أي عمل لا يتناسب مع قناعاتها الفنية أو لا يرضي طموحها.

وأضافت أنها كانت مرشحة للمشاركة في عمل فني مع الفنانة هند صبري، إلى جانب مسلسلين كوميديين مع مجموعة من الوجوه الجديدة، إلا أن الظروف لم تكتمل بالشكل الذي يناسبها.

وأكدت الفنانة أنها لا تحب “الضحك على الجمهور” على حد وصفها، مشددة على أنها تفضل الانتظار حتى تجد العمل المناسب الذي يليق بتاريخها الفني.

كما انتقدت فريدة سيف النصر بعض الأعمال الدرامية التي تعتمد على المبالغة في عرض حياة الثراء والرفاهية، موضحة أن الجمهور يحتاج إلى أعمال تلامس واقع الطبقة المتوسطة وتعبر عن مشكلاتهم الحقيقية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأعمال الصادقة التي تخرج من القلب هي التي تبقى وتصل إلى الجمهور، داعية إلى احترام اختلاف الأذواق في تقييم الأعمال الفنية.

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
فوائد اللحم الضاني للجسم
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
نشرة المرأة والمنوعات
