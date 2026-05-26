الإحصاء السعودية: أكثر من 1.7 مليون حاج أدوا المناسك في موسم الحج الحالي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن إجمالي عدد الحجاج خلال موسم الحج الحالي بلغ 1,707,301 حاجًا وحاجة، في مؤشر يعكس استمرار التعافي الكامل لموسم الحج وعودة الأعداد إلى مستويات مرتفعة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيمات التي سخرتها المملكة لضمان أداء المناسك بأمن ويسر.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد حجاج الخارج 1,546,655 حاجًا قدموا من مختلف دول العالم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، فيما وصل عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين إلى 160,646 حاجًا.

وتؤكد هذه الأرقام المكانة المحورية التي تحتلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تنفيذ خطط تشغيلية ولوجستية واسعة النطاق تشمل قطاعات النقل والصحة والأمن والإسكان، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لإدارة الحشود وتسهيل حركة الحجاج بين المشاعر المقدسة.

وشهد الموسم الحالي مشاركة واسعة من الحجاج القادمين من مختلف القارات، في ظل جهود حكومية مكثفة لتيسير إجراءات الدخول والتنقل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. كما عملت الجهات المختصة على تعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تتيح للحجاج الحصول على المعلومات والإرشادات بشكل فوري.

وتعكس الإحصاءات المعلنة حجم الاستعدادات الكبيرة التي سبقت الموسم، حيث جرى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية لضمان انسيابية حركة الحشود والحفاظ على سلامة الحجاج خلال أداء المناسك. كما أسهمت الخطط الأمنية والصحية في توفير بيئة آمنة ومستقرة مكّنت الملايين من أداء شعائرهم في أجواء منظمة.

ويُعد إعلان أعداد الحجاج من قبل الهيئة العامة للإحصاء مؤشرًا رسميًا على حجم المشاركة في الموسم، كما يوفر قاعدة بيانات مهمة لتقييم الخطط التشغيلية وتطوير الخدمات المستقبلية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم.