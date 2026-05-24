قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تفعل في ما تبقى من عشر ذي الحجة؟.. لديك يومان فقط و13 عملا
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 وصل 5850 جنيها
برغم زيادة الطلب.. تراجع سعر الريال السعودي في مصر دون الـ 14 جنيها
المؤبد لـ4 والمشدد 15 سنة للخامس و5 سنوات للسادس في خلية التجمع الأول الإرهابية
صلاح يبدأ أساسيا في مباراته الأخيرة مع ليفربول..
بعد فشل مفاوضات الدمج.. استقالة جماعية لمجلس إدارة الإسماعيلي |تفاصيل
صناديق قمامة ذكية| محافظة الجيزة تبدأ تطبيق منظومة لجمع المخلفات.. تفاصيل
في لفتة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى.. عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
وزير المالية: مستمرون في دعم وتمكين القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات
محمد العرابي: ترامب أدرك أن إسرائيل أصبحت مُضرِّة لأمريكا
البيت الأبيض: من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق اليوم لإنهاء الحرب مع إيران
ليس الأول.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد معاناة نفسية بسبب الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

بلال قنديل يكتب: الأمان

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

الكل يتكلم عن الأمان وكأنه شيء يطلب فقط، لكن القليل من الناس يفهمون ان الأمان لا يطلب بالكلام وحده، بل يصنع بالفعل. لا يمكن لشخص ان يطالب غيره بالطمأنينة وهو في نفس الوقت السبب الرئيسي في القلق والخوف والتعب النفسي. فالعلاقات لا تعيش على الوعود، بل تعيش على التصرفات الصغيرة التي تتكرر كل يوم.
بعض الناس يريدون اهتماما دائما، يريدون ان يشعروا انهم الاولوية، وان وجودهم مختلف، وان مكانتهم محفوظة داخل قلب الطرف الاخر. لكن الغريب ان نفس هؤلاء قد يكونون اكثر الناس تقصيرا. يطلبون الاهتمام بينما هم منشغلون دائما، يطلبون الاحتواء بينما هم لا يعرفون كيف يحتوي غيرهم، يطلبون التقدير بينما هم يقللون من مشاعر الطرف الاخر دون ان يشعروا.
الامان ليس كلمة رومانسية تقال وقت الخلاف حتى ينتهي النقاش. الامان الحقيقي هو ان يشعر الانسان ان مكانه ثابت، وان قيمته لا تهتز كل يوم بسبب تصرفات متناقضة. هو ان لا تجعل من تحب يشعر ان اي شخص اخر اهم منه. ان لا تجعل ابسط الاشياء تاخذ منك كل الاهتمام بينما تترك مشاعر من يحبك في اخر القائمة.
هناك اشخاص يتعبون من كثرة التفكير ليس لانهم شكاكون بطبعهم، ولكن لانهم يتلقون اشارات متناقضة طوال الوقت. مرة يشعرون بالحب، ومرة يشعرون انهم عبء. مرة يجدون اهتماما كبيرا، ومرة يجدون برودا لا يفهمون سببه. ومع الوقت يتحول الاحتياج الى امان الى خوف دائم من الفقد والتجاهل.
المشكلة ان بعض الناس يظنون ان الحب وحده يكفي، بينما الحقيقة ان الحب بدون امان يصبح شيئا مرهقا. فما فائدة الكلام الجميل اذا كانت الافعال تخلق القلق. وما فائدة الوعود اذا كان الطرف الاخر ينام كل ليلة وهو يفكر في مكانته داخل حياتك.
الذي يطلب الامان يجب ان يكون اول من يمنحه. يجب ان يسال نفسه قبل ان يعاتب غيره: هل انا فعلا مصدر راحة ام مصدر توتر. هل افعالي تشعر الطرف الاخر بقيمته ام تجعله دائما يقارن نفسه بكل شيء حوله. هل انا حين اغضب اهدم كل شعور جميل بنيته من قبل. وهل اهتمامي يظهر فقط عندما اخاف من الخسارة.
العلاقات ليست معركة من يحب اكثر، بل مساحة مشتركة من الطمأنينة. والامان لا يحتاج مجهودا خارقا، بل يحتاج صدقا وثباتا واهتماما حقيقيا. يحتاج شخصا حين يقول انا معك يكون فعلا موجودا، لا شخصا يختفي عند اول انشغال ثم يعود مطالبا بكل الحب والاحتواء.
وفي النهاية، لا تطلب شعورا انت لا تعرف كيف تمنحه. لان اكثر شيء يؤلم في العلاقات ليس قلة الحب، بل ان يعيش انسان وهو يحاول طوال الوقت ان يشعر بانه مهم عند شخص يعتبره مجرد خيار يمكن تأجيله في اي وقت.

الأمان الطمأنينة القلق الخوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الزمالك

الزمالك يطلب مهلة إضافية من الكاف لحل أزمة الرخصة الأفريقية

ترشيحاتنا

فيلم صف تاني يحصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان منصات

فيلم صف تاني يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان منصات

مي عز الدين

بالكاجوال.. مي عز الدين تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

بالصور

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب: أتوقع ضربة عسكرية أمريكية لإيران

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

المزيد