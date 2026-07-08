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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صابر الرباعي يهنئ فضل شاكر: نشوفك قريبا ونحتفل

فضل شاكر
فضل شاكر
علا محمد

وجه الفنان صابر الرباعى تهنئة للفنان فضل شاكر، عقب صدور قرار المحكمة العسكرية الدائمة فى لبنان بإخلاء سبيله فى القضايا المقامة ضده.

وكتب صابر الرباعى رسالة إلى فضل شاكر عبر حسابه على «X»، قال فيها : "الحمد لله على سلامتك يا أبو محمد، وإن شاء الله نشوفك قريبًا جدًا ونحتفل مع بعض.. جمهورك ومحبينك فى انتظارك".


وكانت قد أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة فى لبنان، برئاسة العميد وسيم فياض، قرارًا بإخلاء سبيل الفنان فضل شاكر فى القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، بما فى ذلك القضية المعروفة بـ«ملف عبرا»، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكانت قد قضت المحكمة بإخلاء سبيل شاكر فى ثلاث قضايا مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية عن كل قضية، إضافة إلى كفالة بقيمة 200 مليون ليرة فى «ملف عبرا». وعُرض القرار على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضى كلود غانم، الذى وافق على إخلاء سبيله فى القضايا الثلاث، بينما لا يزال يدرس قرار «ملف عبرا» لتحديد ما إذا كان سيتقدم باستئناف عليه.


والجدير بالذكر أن القرار بعد أسابيع من تأجيل جلسة محاكمة شاكر إلى 5 أغسطس المقبل، بسبب تعذر نقله من محبسه إلى المحكمة إثر تدهور حالته الصحية، حيث نُقل فى وقت سابق إلى المستشفى العسكرى لتلقى العلاج.

فضل شاكر الفنان صابر الرباعى قرار المحكمة العسكرية المحكمة العسكرية إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر

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