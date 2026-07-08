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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمال فياض: إخلاء سبيل فضل شاكر بعد ساعات قليلة l خاص

فضل شاكر
فضل شاكر
أحمد البهى

أكد الناقد الفني الكبير جمال فياض، صدور قرار بإخلاء سبيل الفنان اللبناني الكبير فضل شاكر، لدواعي صحية. 

وقال جمال فياض في تصريحات خاصة: القرار صدر، ومن المقرر ان يتم اخلاء سبيله في الساعات القليلة القادمة، عقب انتهاء الاجراءات. 

وتقدم دفاع فضل شاكر بطلب الذ  المحكمة العسكرية اللبنانية، طلب  بإخلاء سبيل فضل شاكر، لدواع صحية. 

وقد دعم دفاع فضل شاكر الطلب بتقارير طبية تشير إلى حاجته لمتابعة صحية مستمرة بسبب معاناته من مرض السكر وامراض أخرى.

ومن جانبها قررت المحكمة تشكيل لجنة طبية مختصة لإجراء فحص طبي مستقل ومراجعة حالته، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب. 

وافقت المحكمة على طلب محامية الفنان أماتا مبارك بإرفاق الملف الطبي الخاص بفضل شاكر ضمن أوراق القضية، مع تأجيل المحاكمة إلى 23 يونيو المقبل لاستكمال الاستماع إلى شهود إضافيين، تمهيدا للتقدم بطلب إخلاء سبيله.



 

الناقد الفني الكبير جمال فياض جمال فياض فضل شاكر

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