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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زاهي حواس يطالب باسترداد رأس نفرتيتي خلال محاضرة في هانوفر

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

ألقى عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس محاضرة علمية وتاريخية كبرى في معرض الملك توت عنخ آمون المقلد بمدينة هانوفر الألمانية، والذي افتتح في مايو الماضي وشهد نجاحاً جماهيرياً كبيراً بزيارة أكثر من 40 ألف مواطن ألماني حتى الآن.

محاضرة زاهي حواس كاملة العدد

وشهدت المحاضرة إقبالاً منقطع النظير؛ حيث بيعت تذاكرها بالكامل ورفعت شعار "كامل العدد" وسط حضور لافت لعلماء المصريات الألمان والمتخصصين من متحفي "كستنر" و"هيلدسهايم"، وتناول حواس في حديثه مستجدات المتحف المصري الكبير كأبرز مشروع ثقافي عالمي، كما دعا الحاضرين للتوقيع على المبادرة الشعبية الدولية للمطالبة بعودة رأس الملكة نفرتيتي من برلين إلى موطنها الأصلي في مصر، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً وتصفيقاً حاداً من الجمهور الألماني تأييداً للمبادرة.

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور زاهي حواس رسالة طمأنينة وتأكيد للعالم أجمع أعلن فيها أن مصر آمنة تماماً، داعياً الشعب الألماني للحضور وزيارة المقاصد الأثرية والسياحية المصرية والاستمتاع بكنوز الحضارة القديمة.

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