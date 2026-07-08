وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

توفي منذ قليل مواطن بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء متابعته الدقائق الأخيرة من مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى نقل المواطن على الفور إلى مستشفى الصوفية المركزي في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى، فيما تُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.

وأنهى المنتخب الوطني مشواره في البطولة عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا، ليودع المنافسات بعد ظهور نال إشادة واسعة خلال النسخة الحالية من المونديال.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم توفير رحلة خاصة لعودة بعثة المنتخب، بهدف تسهيل إجراءات السفر ومنح اللاعبين والجهازين الفني والإداري أكبر قدر من الراحة عقب انتهاء المشاركة في البطولة.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب إلى القاهرة، يوم الخميس المقبل، بعد رحلة استمرت لعدة أسابيع خاض خلالها المنتخب منافسات كأس العالم، التي أُقيمت لأول مرة في التاريخ بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.